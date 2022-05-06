https://ria.ru/20220506/rekultivatsiya-1787220086.html
На полигон "Ядрово" началась поставка материалов для рекультивации
На полигон "Ядрово" началась поставка материалов для рекультивации - РИА Новости, 06.05.2022
На полигон "Ядрово" началась поставка материалов для рекультивации
Поставка строительных материалов необходимых для рекультивации началась на закрытый полигон "Ядрово" Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:07
2022-05-06T15:07
2022-05-06T15:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
полигон "ядрово"
мусор
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Поставка строительных материалов необходимых для рекультивации началась на закрытый полигон "Ядрово" Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.Полигон был закрыт в декабре 2020 года. На сегодняшний день, подрядная организация, осуществляющая работу по рекультивации, произвела расконсервацию весов для взвешивания строительных материалов, установила видеокамеры, организовала движение техники по территории полигона"Ситуация на закрытом полигоне ТКО "Ядрово" находится на постоянном контроле нашего министерства, мы тщательно следим за исполнением взятых на себя подрядчиком обязательств. Работы по рекультивации будут продолжаться до 2023 года в соответствии с проектом, который имеет положительные заключения государственной экологической экспертизы и утвержден распоряжением министерства экологии и природопользования Московской области", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), полигон "ядрово", мусор