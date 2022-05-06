00:00 06.05.2022 (обновлено: 00:01 06.05.2022)
В Донецке пострадал подросток из-за обстрела украинскими войсками
ДНР в СЦКК: в Донецке пострадал подросток из-за обстрела украинскими войсками
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Подросток пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мальчика-подростка 2009 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) Петровского района Донецка по адресу улица Львовская, 65",- говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.