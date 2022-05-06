https://ria.ru/20220506/qiwi-1787162039.html

Клиенты Qiwi временно не могут пополнять балансы App Store и iTunes

Клиенты Qiwi временно не могут пополнять балансы App Store и iTunes - РИА Новости, 06.05.2022

Клиенты Qiwi временно не могут пополнять балансы App Store и iTunes

Клиенты сервиса "Qiwi кошелёк" временно не могут пополнять свои балансы в сервисах App Store и iTunes из-за решения поставщика услуги, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:35

2022-05-06T11:35

2022-05-06T12:08

экономика

itunes

технологии

app store

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Клиенты сервиса "Qiwi кошелёк" временно не могут пополнять свои балансы в сервисах App Store и iTunes из-за решения поставщика услуги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Qiwi."На данный момент пополнение баланса App Store и iTunes временно недоступно для клиентов "Qiwi кошелька" в связи с решением поставщика услуги", - сказали в компании.В компании при этом пояснили, что означенный поставщик - не сама Apple, а дистрибьютор кодов для пополнения на App Store и iTunes в России.Qiwi - один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.Ранее из-за санкций россиянам стало недоступно пополнение этих балансов и с банковских карт. Но была возможность через Qiwi покупать подарочные карты и затем зачислять с них средства на свой счет в Apple.

https://ria.ru/20220506/inflyatsiya-1787068131.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, itunes, технологии, app store