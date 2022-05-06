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Клиенты Qiwi временно не могут пополнять балансы App Store и iTunes - РИА Новости, 06.05.2022
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Клиенты Qiwi временно не могут пополнять балансы App Store и iTunes
Клиенты Qiwi временно не могут пополнять балансы App Store и iTunes - РИА Новости, 06.05.2022
Клиенты Qiwi временно не могут пополнять балансы App Store и iTunes
Клиенты сервиса "Qiwi кошелёк" временно не могут пополнять свои балансы в сервисах App Store и iTunes из-за решения поставщика услуги, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:35
2022-05-06T12:08
экономика
itunes
технологии
app store
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Клиенты сервиса "Qiwi кошелёк" временно не могут пополнять свои балансы в сервисах App Store и iTunes из-за решения поставщика услуги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Qiwi."На данный момент пополнение баланса App Store и iTunes временно недоступно для клиентов "Qiwi кошелька" в связи с решением поставщика услуги", - сказали в компании.В компании при этом пояснили, что означенный поставщик - не сама Apple, а дистрибьютор кодов для пополнения на App Store и iTunes в России.Qiwi - один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.Ранее из-за санкций россиянам стало недоступно пополнение этих балансов и с банковских карт. Но была возможность через Qiwi покупать подарочные карты и затем зачислять с них средства на свой счет в Apple.
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экономика, itunes, технологии, app store
11:35 06.05.2022 (обновлено: 12:08 06.05.2022)
 
Клиенты Qiwi временно не могут пополнять балансы App Store и iTunes

Держатели "Qiwi кошелька" временно не могут пополнять балансы в App Store и iTunes

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон в руке
Смартфон в руке - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Клиенты сервиса "Qiwi кошелёк" временно не могут пополнять свои балансы в сервисах App Store и iTunes из-за решения поставщика услуги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Qiwi.
"На данный момент пополнение баланса App Store и iTunes временно недоступно для клиентов "Qiwi кошелька" в связи с решением поставщика услуги", - сказали в компании.
В компании при этом пояснили, что означенный поставщик - не сама Apple, а дистрибьютор кодов для пополнения на App Store и iTunes в России.
Qiwi - один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.
Ранее из-за санкций россиянам стало недоступно пополнение этих балансов и с банковских карт. Но была возможность через Qiwi покупать подарочные карты и затем зачислять с них средства на свой счет в Apple.
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