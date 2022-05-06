https://ria.ru/20220506/putin-1787200970.html

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 06.05.2022

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:53

2022-05-06T13:53

2022-05-06T13:53

общество

фомнибус

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 78% респондентов заявили о доверии президенту, 13% опрошенных выбрали вариант ответа, что "скорее не доверяют" главе государства, еще 9% затруднились ответить на вопрос.По мнению 79% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 11% россиян. Затруднились ответить на вопрос 10%.Опрос "ФОМнибус" проведен 29 апреля - 1 мая среди 1500 респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220506/putin-1787199261.html

https://ria.ru/20220425/ekonomika-1785356755.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, фомнибус, владимир путин