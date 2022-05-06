https://ria.ru/20220506/putin-1787200970.html
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 06.05.2022
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:53
2022-05-06T13:53
2022-05-06T13:53
общество
фомнибус
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 78% респондентов заявили о доверии президенту, 13% опрошенных выбрали вариант ответа, что "скорее не доверяют" главе государства, еще 9% затруднились ответить на вопрос.По мнению 79% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 11% россиян. Затруднились ответить на вопрос 10%.Опрос "ФОМнибус" проведен 29 апреля - 1 мая среди 1500 респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220506/putin-1787199261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, фомнибус, владимир путин
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
ФОМ: 78 процентов россиян заявили о доверии президенту Путину