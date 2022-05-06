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Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 06.05.2022
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Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 06.05.2022
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:53
2022-05-06T13:53
общество
фомнибус
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 78% респондентов заявили о доверии президенту, 13% опрошенных выбрали вариант ответа, что "скорее не доверяют" главе государства, еще 9% затруднились ответить на вопрос.По мнению 79% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 11% россиян. Затруднились ответить на вопрос 10%.Опрос "ФОМнибус" проведен 29 апреля - 1 мая среди 1500 респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220506/putin-1787199261.html
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общество, фомнибус, владимир путин
13:53 06.05.2022
 
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ

ФОМ: 78 процентов россиян заявили о доверии президенту Путину

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, 78% респондентов заявили о доверии президенту, 13% опрошенных выбрали вариант ответа, что "скорее не доверяют" главе государства, еще 9% затруднились ответить на вопрос.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
13:48
Рейтинг одобрения работы Путина составил 78,9 процента, показал опрос ВЦИОМ
По мнению 79% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 11% россиян. Затруднились ответить на вопрос 10%.
Опрос "ФОМнибус" проведен 29 апреля - 1 мая среди 1500 респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 17:13
Путин заявил о стабилизации экономики
 
ОбществоФОМнибусВладимир Путин
 
 
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