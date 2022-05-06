https://ria.ru/20220506/putin-1787199261.html
Рейтинг одобрения работы Путина составил 78,9 процента, показал опрос ВЦИОМ
Рейтинг одобрения работы Путина составил 78,9 процента, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 06.05.2022
Рейтинг одобрения работы Путина составил 78,9 процента, показал опрос ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,5% граждан страны, его работу одобряют 78,9%, следует из результатов исследования ВЦИОМ. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:48
2022-05-06T13:48
2022-05-06T13:48
вциом
общество
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,5% граждан страны, его работу одобряют 78,9%, следует из результатов исследования ВЦИОМ.Показатель одобрения работы президента с 25 апреля по 1 мая составил 78,9%, рейтинг доверия президенту за этот же период составил 81,5%. Деятельность президента не одобрили 13,2% населения, недоверие выразили 15,2% россиян.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 25 апреля по 1 мая. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://radiosputnik.ria.ru/20220418/putin-1784150649.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, общество, владимир путин
Рейтинг одобрения работы Путина составил 78,9 процента, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина составил 78,9%, ему доверяют 81,5% россиян