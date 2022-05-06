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Рейтинг одобрения работы Путина составил 78,9 процента, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 06.05.2022
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Рейтинг одобрения работы Путина составил 78,9 процента, показал опрос ВЦИОМ
Рейтинг одобрения работы Путина составил 78,9 процента, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 06.05.2022
Рейтинг одобрения работы Путина составил 78,9 процента, показал опрос ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,5% граждан страны, его работу одобряют 78,9%, следует из результатов исследования ВЦИОМ. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:48
2022-05-06T13:48
вциом
общество
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,5% граждан страны, его работу одобряют 78,9%, следует из результатов исследования ВЦИОМ.Показатель одобрения работы президента с 25 апреля по 1 мая составил 78,9%, рейтинг доверия президенту за этот же период составил 81,5%. Деятельность президента не одобрили 13,2% населения, недоверие выразили 15,2% россиян.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 25 апреля по 1 мая. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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вциом, общество, владимир путин
13:48 06.05.2022
 
Рейтинг одобрения работы Путина составил 78,9 процента, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина составил 78,9%, ему доверяют 81,5% россиян

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,5% граждан страны, его работу одобряют 78,9%, следует из результатов исследования ВЦИОМ.
Показатель одобрения работы президента с 25 апреля по 1 мая составил 78,9%, рейтинг доверия президенту за этот же период составил 81,5%. Деятельность президента не одобрили 13,2% населения, недоверие выразили 15,2% россиян.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 25 апреля по 1 мая. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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ВЦИОМОбществоВладимир Путин
 
 
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