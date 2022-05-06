Рейтинг@Mail.ru
Красносельский оценил призывы Арестовича захватить Приднестровье - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787311525.html
Красносельский оценил призывы Арестовича захватить Приднестровье
Красносельский оценил призывы Арестовича захватить Приднестровье - РИА Новости, 06.05.2022
Красносельский оценил призывы Арестовича захватить Приднестровье
Вся риторика о захвате Украиной Приднестровья нацелена на внутреннего украинского пользователя, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:38
2022-05-06T20:38
в мире
владимир зеленский
алексей арестович
молдавия
украина
ссср
вадим красносельский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779911410_0:172:3011:1865_1920x0_80_0_0_6850ae0cd2dd2a0e39e8a6d9c09ff041.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Вся риторика о захвате Украиной Приднестровья нацелена на внутреннего украинского пользователя, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.Ранее советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если Молдавия обратится к Украине."Призывы зачистить Приднестровье рассчитаны на внутриукраинское потребление. Это чистейшие провокации, к добру не приведут. И надеюсь на здравомыслие тех, кто принимает решения. Думаю, что здравый смысл восторжествует", - заявил глава ПМР журналистам.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787311014.html
молдавия
украина
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779911410_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_559d277027bc9514afad22c8d717da0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, алексей арестович , молдавия, украина, ссср, вадим красносельский
20:38 06.05.2022
 
Красносельский оценил призывы Арестовича захватить Приднестровье

Глава ПМР: риторика о захвате Киевом Приднестровья нацелена на внутреннего пользователя

© РИА Новости / И. Зенин / Перейти в фотобанкВъезд в Тирасполь
Въезд в Тирасполь - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / И. Зенин
Перейти в фотобанк
Въезд в Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Вся риторика о захвате Украиной Приднестровья нацелена на внутреннего украинского пользователя, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
Ранее советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если Молдавия обратится к Украине.
"Призывы зачистить Приднестровье рассчитаны на внутриукраинское потребление. Это чистейшие провокации, к добру не приведут. И надеюсь на здравомыслие тех, кто принимает решения. Думаю, что здравый смысл восторжествует", - заявил глава ПМР журналистам.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 20:33
Приднестровье не собирается нападать на Украину, заявил Красносельский
 
В миреВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичМолдавияУкраинаСССРВадим Красносельский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала