https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787311525.html
Красносельский оценил призывы Арестовича захватить Приднестровье
Красносельский оценил призывы Арестовича захватить Приднестровье - РИА Новости, 06.05.2022
Красносельский оценил призывы Арестовича захватить Приднестровье
Вся риторика о захвате Украиной Приднестровья нацелена на внутреннего украинского пользователя, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:38
2022-05-06T20:38
2022-05-06T20:38
в мире
владимир зеленский
алексей арестович
молдавия
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ссср
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Вся риторика о захвате Украиной Приднестровья нацелена на внутреннего украинского пользователя, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.Ранее советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если Молдавия обратится к Украине."Призывы зачистить Приднестровье рассчитаны на внутриукраинское потребление. Это чистейшие провокации, к добру не приведут. И надеюсь на здравомыслие тех, кто принимает решения. Думаю, что здравый смысл восторжествует", - заявил глава ПМР журналистам.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787311014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, алексей арестович , молдавия, украина, ссср, вадим красносельский
Красносельский оценил призывы Арестовича захватить Приднестровье
Глава ПМР: риторика о захвате Киевом Приднестровья нацелена на внутреннего пользователя