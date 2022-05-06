https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787306281.html
Красный уровень террористической опасности в Приднестровье могут продлить
Красный уровень террористической опасности в Приднестровье могут продлить - РИА Новости, 06.05.2022
Красный уровень террористической опасности в Приднестровье могут продлить
Красный уровень террористической опасности в Приднестровье, введенный из-за недавних терактов, может быть продлен после 10 мая в зависимости от складывающейся... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:08
2022-05-06T20:08
2022-05-06T20:08
в мире
тирасполь
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Красный уровень террористической опасности в Приднестровье, введенный из-за недавних терактов, может быть продлен после 10 мая в зависимости от складывающейся ситуации, заявил в пятницу на встрече с журналистами глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский."Красный уровень террористической угрозы может быть понижен, может быть продлен, но не отменен. Все зависит от обстановки", - заявил глава ПМР.В Приднестровье ранее произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.
https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787152390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тирасполь, украина, следственный комитет россии (ск рф), вадим красносельский
Красный уровень террористической опасности в Приднестровье могут продлить
Глава ПМР: красный уровень террористической опасности в Приднестровье может быть продлен