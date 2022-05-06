https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787306281.html

Красный уровень террористической опасности в Приднестровье могут продлить

Красный уровень террористической опасности в Приднестровье могут продлить - РИА Новости, 06.05.2022

Красный уровень террористической опасности в Приднестровье могут продлить

Красный уровень террористической опасности в Приднестровье, введенный из-за недавних терактов, может быть продлен после 10 мая в зависимости от складывающейся... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T20:08

2022-05-06T20:08

2022-05-06T20:08

в мире

тирасполь

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вадим красносельский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785890684_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8f3623e9acdf18b97657585a8f50f8c9.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Красный уровень террористической опасности в Приднестровье, введенный из-за недавних терактов, может быть продлен после 10 мая в зависимости от складывающейся ситуации, заявил в пятницу на встрече с журналистами глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский."Красный уровень террористической угрозы может быть понижен, может быть продлен, но не отменен. Все зависит от обстановки", - заявил глава ПМР.В Приднестровье ранее произошли три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.

https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787152390.html

тирасполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тирасполь, украина, следственный комитет россии (ск рф), вадим красносельский