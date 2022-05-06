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Красносельский призвал к демократическому процессу признания Приднестровья - РИА Новости, 06.05.2022
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Красносельский призвал к демократическому процессу признания Приднестровья
Красносельский призвал к демократическому процессу признания Приднестровья - РИА Новости, 06.05.2022
Красносельский призвал к демократическому процессу признания Приднестровья
Процесс признания Приднестровской Молдавской республики должен быть демократическим и эволюционным, без военных действий и потерь, заявил лидер ПМР Вадим... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:59
2022-05-06T11:10
в мире
вадим красносельский
приднестровская молдавская республика
молдавия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Процесс признания Приднестровской Молдавской республики должен быть демократическим и эволюционным, без военных действий и потерь, заявил лидер ПМР Вадим Красносельский."Приднестровье должно быть и будет признано – но мирным путем, за столом переговоров, в диалоге. Процесс должен быть исключительно демократическим и эволюционным по своему характеру – без военных действий и потерь. Война никому не нужна", - написал Красносельский в Telegram.Красносельский призвал "не раздувать пламя провокациями – террористическими, телефонными, информационными". "Произнесенные для красного словца и для подъема рейтингов СМИ или отдельных личностей предположения, домыслы, выводы могут стать искрой, от которой вспыхнет пожар. Приднестровцы знают, что такое война, и ценят мир. Призываю: не надо искать, а тем более искусственно создавать ярких, шумных, а главное, опасных инфоповодов. Никто не говорит о замалчивании – ни в коем случае. Но и сеять панику среди граждан, нагнетая обстановку, не надо", - сказал он.Ранее в Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами на въездах в города установлены блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220505/pridnestrove-1787076148.html
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в мире, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика, молдавия
10:59 06.05.2022 (обновлено: 11:10 06.05.2022)
 
Красносельский призвал к демократическому процессу признания Приднестровья

Лидер ПМР Красносельский: процесс признания страны должен быть демократическим

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Процесс признания Приднестровской Молдавской республики должен быть демократическим и эволюционным, без военных действий и потерь, заявил лидер ПМР Вадим Красносельский.
"Приднестровье должно быть и будет признано – но мирным путем, за столом переговоров, в диалоге. Процесс должен быть исключительно демократическим и эволюционным по своему характеру – без военных действий и потерь. Война никому не нужна", - написал Красносельский в Telegram.
Красносельский призвал "не раздувать пламя провокациями – террористическими, телефонными, информационными". "Произнесенные для красного словца и для подъема рейтингов СМИ или отдельных личностей предположения, домыслы, выводы могут стать искрой, от которой вспыхнет пожар. Приднестровцы знают, что такое война, и ценят мир. Призываю: не надо искать, а тем более искусственно создавать ярких, шумных, а главное, опасных инфоповодов. Никто не говорит о замалчивании – ни в коем случае. Но и сеять панику среди граждан, нагнетая обстановку, не надо", - сказал он.
Ранее в Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами на въездах в города установлены блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 19:02
Додон считает, что провокации в Приднестровье продолжатся
 
В миреВадим КрасносельскийПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавия
 
 
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