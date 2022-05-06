https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787152390.html

Красносельский призвал к демократическому процессу признания Приднестровья

Красносельский призвал к демократическому процессу признания Приднестровья - РИА Новости, 06.05.2022

Красносельский призвал к демократическому процессу признания Приднестровья

Процесс признания Приднестровской Молдавской республики должен быть демократическим и эволюционным, без военных действий и потерь, заявил лидер ПМР Вадим... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:59

2022-05-06T10:59

2022-05-06T11:10

в мире

вадим красносельский

приднестровская молдавская республика

молдавия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Процесс признания Приднестровской Молдавской республики должен быть демократическим и эволюционным, без военных действий и потерь, заявил лидер ПМР Вадим Красносельский."Приднестровье должно быть и будет признано – но мирным путем, за столом переговоров, в диалоге. Процесс должен быть исключительно демократическим и эволюционным по своему характеру – без военных действий и потерь. Война никому не нужна", - написал Красносельский в Telegram.Красносельский призвал "не раздувать пламя провокациями – террористическими, телефонными, информационными". "Произнесенные для красного словца и для подъема рейтингов СМИ или отдельных личностей предположения, домыслы, выводы могут стать искрой, от которой вспыхнет пожар. Приднестровцы знают, что такое война, и ценят мир. Призываю: не надо искать, а тем более искусственно создавать ярких, шумных, а главное, опасных инфоповодов. Никто не говорит о замалчивании – ни в коем случае. Но и сеять панику среди граждан, нагнетая обстановку, не надо", - сказал он.Ранее в Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами на въездах в города установлены блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220505/pridnestrove-1787076148.html

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика, молдавия