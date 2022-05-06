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Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома - РИА Новости, 06.05.2022
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Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома
Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома - РИА Новости, 06.05.2022
Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:22
2022-05-06T13:24
в мире
сша
россия
дмитрий песков
карин жан-пьер
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер.Действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 мая покинет свою должность, проработав на ней почти полтора года. Новым пресс-секретарем Белого дома станет ее нынешний заместитель Карин Жан-Пьер."Нет, не приходилось (общаться – ред.). Мы тоже желаем ей успехов, но в данном случае, это не наше дело. Это внутренняя кухня администрации Белого дома. У нас своя кухня", - ответил Песков журналистам.
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в мире, сша, россия, дмитрий песков, карин жан-пьер
13:22 06.05.2022 (обновлено: 13:24 06.05.2022)
 
Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома

Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер

© AP Photo / Patrick SemanskyКарин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Карин Жан-Пьер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер.
Действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 мая покинет свою должность, проработав на ней почти полтора года. Новым пресс-секретарем Белого дома станет ее нынешний заместитель Карин Жан-Пьер.
"Нет, не приходилось (общаться – ред.). Мы тоже желаем ей успехов, но в данном случае, это не наше дело. Это внутренняя кухня администрации Белого дома. У нас своя кухня", - ответил Песков журналистам.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
01:15
Псаки пошутила о том, чем будет заниматься после ухода из Белого дома
 
В миреСШАРоссияДмитрий ПесковКарин Жан-Пьер
 
 
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