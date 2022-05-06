https://ria.ru/20220506/press-sekretar-1787191374.html

Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома

Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома - РИА Новости, 06.05.2022

Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:22

2022-05-06T13:22

2022-05-06T13:24

в мире

сша

россия

дмитрий песков

карин жан-пьер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787133054_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_0eaff265970116cd49eaae40d5985e2a.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер.Действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 мая покинет свою должность, проработав на ней почти полтора года. Новым пресс-секретарем Белого дома станет ее нынешний заместитель Карин Жан-Пьер."Нет, не приходилось (общаться – ред.). Мы тоже желаем ей успехов, но в данном случае, это не наше дело. Это внутренняя кухня администрации Белого дома. У нас своя кухня", - ответил Песков журналистам.

https://ria.ru/20220506/psaki-1787115843.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, дмитрий песков, карин жан-пьер