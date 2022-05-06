На телеканале "Россия" в День Победы состоятся две большие кинопремьеры
На телеканале "Россия" в День Победы покажут фильмы "Девятаев" и "Через прицел"
© телеканал "Россия"Кадр из фильма "Девятаев"
© телеканал "Россия"
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В День Победы на "России" состоятся две большие кинопремьеры, сообщает пресс-служба телеканала.
Днем покажут военную драму Сергея Коротаева "Через прицел". События в картине разворачиваются в 1943 году. Опытный стрелок капитан Брошин (Павел Баршак) после тяжелого ранения получает задание обучить снайперскому делу молодых курсанток.
© телеканал "Россия"Кадр из фильма "Через прицел".
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Кадр из фильма "Через прицел".
© телеканал "Россия"
© телеканал "Россия"
Эпизод из фильма "Через прицел".
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Эпизод из фильма "Через прицел".
© телеканал "Россия"
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Кадр из фильма "Через прицел".
© телеканал "Россия"
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Эпизод из фильма "Через прицел".
© телеканал "Россия"
"Фильм "Через прицел" рассказывает о становлении и взрослении 20-летних девчонок, которые попадают на фронт и, конечно, совершенно не готовы к тому, с чем они там столкнутся", — говорит режиссер.
Они пытаются остаться "живыми" даже в таких страшных обстоятельствах: "между боями играют на баяне, танцуют, шутят, красят губы, наряжаются в платья, которые делают из простыней".
© телеканал "Россия"Кадр из фильма "Через прицел"
© телеканал "Россия"
Кадр из фильма "Через прицел"
В работе над проектом участвовали историки и военные консультанты. Актеры занимались с профессиональным снайпером. Они научились обращаться с оружием, стрелять и бесшумно передвигаться.
Кроме Баршака, в фильме снимались Сергей Пускепалис, Константин Милованов, Василиса Семашкова, Полина Пушкарук, Мария Баева, Екатерина Смирнова, Александра Милешина и другие.
© телеканал "Россия"Кадр из фильма "Через прицел".
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Кадр из фильма "Через прицел".
© телеканал "Россия"
© телеканал "Россия"
Эпизод из фильма "Через прицел".
2 из 2
Эпизод из фильма "Через прицел".
© телеканал "Россия"
1 из 2
Кадр из фильма "Через прицел".
© телеканал "Россия"
2 из 2
Эпизод из фильма "Через прицел".
© телеканал "Россия"
Вечером впервые на телеэкранах выйдет военная драма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев". Лента основана на реальных событиях — в центре история советского летчика Михаила Девятаева. Его образ воплотил Павел Прилучный.
© телеканал "Россия"Кадр из фильма "Девятаев".
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Кадр из фильма "Девятаев".
© телеканал "Россия"
© телеканал "Россия"
Эпизод из фильма "Девятаев".
2 из 2
Эпизод из фильма "Девятаев".
© телеканал "Россия"
1 из 2
Кадр из фильма "Девятаев".
© телеканал "Россия"
2 из 2
Эпизод из фильма "Девятаев".
© телеканал "Россия"
В годы Великой Отечественной войны Девятаев попал в плен, откуда "сбежал" угнав вражеский бомбардировщик. К тому же он доставил командованию важные сведения о смертоносном оружии, испытания которого близились к финалу.
"Очень важно рассказывать такие истории в кино. В фильме нашли отражение героические события, которые, возможно, не так широко известны зрителям", — считает продюсер Игорь Угольников.
Консультантом на съемочной площадке стал сын Михаила Девятаева Александр.
"Работа шла долго. Мы обсуждали каждый эпизод. У меня сохранился большой массив воспоминаний летчиков-истребителей, участников Великой Отечественной войны, многое происходило и с отцом, и мы использовали их", — рассказывает Александр Девятаев.
© телеканал "Россия"Кадр из фильма "Девятаев".
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Кадр из фильма "Девятаев".
© телеканал "Россия"
© телеканал "Россия"
Эпизод из фильма "Девятаев".
2 из 2
Эпизод из фильма "Девятаев".
© телеканал "Россия"
1 из 2
Кадр из фильма "Девятаев".
© телеканал "Россия"
2 из 2
Эпизод из фильма "Девятаев".
© телеканал "Россия"
Также роли в фильме исполнили Павел Чинарев, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Дмитрий Лысенков, Евгений Серзин, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Дарья Златопольская.
Помимо двух громких премьер, в эфире телеканала "Россия" будут идти и другие передачи, посвященные Дню Победы. Праздничный телемарафон стартует в 8.00 из студии с Марией Ситтель, где вспомнят героев Великой войны и в прямом эфире покажут репортажи с улиц и площадей городов России.
Трансляция Парада Победы начнется в 10.00. "Сотни камер, создающие неповторимый эффект присутствия на главной площади страны, и уникальные съемки грандиозного действия с высоты птичьего полета", — говорится о предстоящем эфире в пресс-релизе.
В 12.30 на телеканале "Россия" зрители смогут посмотреть Большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы. В нем примут участие Лев Лещенко, Лариса Долина, Николай Басков, Хибла Герзмава, Григорий Лепс, Дима Билан, Сергей Шакуров, Сергей Безруков, Михаил Ножкин, Дмитрий Дюжев, Олег Газманов, Стас Михайлов, Елена Ваенга, Пелагея, Валерия, Александр Буйнов, а также Русский народный хор имени М. Е. Пятницкого и Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и другие. Ведущие – Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.
С 14.30 в прямом эфире — шествие "Бессмертный полк". Зрители смогут увидеть, как акция проходит в разных городах и поселках России — от Дальнего Востока до Калининграда.
© Предоставлено телеканалом "Россия"Кадр из фильма "Т-34"
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Кадр из фильма "Т-34"
© Предоставлено телеканалом "Россия"
© Предоставлено телеканалом "Россия"
Эпизод из фильма "Т-34"
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Эпизод из фильма "Т-34"
© Предоставлено телеканалом "Россия"
© Предоставлено телеканалом "Россия"
Фильм "Т-34"
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Фильм "Т-34"
© Предоставлено телеканалом "Россия"
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Кадр из фильма "Т-34"
© Предоставлено телеканалом "Россия"
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Эпизод из фильма "Т-34"
© Предоставлено телеканалом "Россия"
3 из 3
Фильм "Т-34"
© Предоставлено телеканалом "Россия"
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