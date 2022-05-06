https://ria.ru/20220506/preduprezhdenie-1787236532.html
Центробанк предупредил о мошенниках, проверяющих утечку данных карт
Центробанк предупредил о мошенниках, проверяющих утечку данных карт - РИА Новости, 06.05.2022
Центробанк предупредил о мошенниках, проверяющих утечку данных карт
Мошенники начали делать почтовые рассылки клиентам банков с предложениями проверить, была ли утечка данных платежных карт или счета, сообщает Банк России. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:49
2022-05-06T15:49
2022-05-06T15:51
технологии
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мошенники начали делать почтовые рассылки клиентам банков с предложениями проверить, была ли утечка данных платежных карт или счета, сообщает Банк России."Злоумышленники предлагают гражданам проверить, не попали ли данные счета или карты в руки третьих лиц. Для этого человеку присылают по электронной почте или иным способом ссылку на сайт, якобы проверяющий утечку банковских сведений", - говорится в сообщении.Как только жертва введет на этом сайте свои банковские данные, они оказываются у мошенников, и они смогут похитить деньги со счета, указал ЦБ."Никогда не вводите данные своего счета или карты (номер, срок действия, проверочный код с оборотной стороны карты) и персональные данные (данные паспорта, дату рождения, адрес местожительства и другие) на сомнительных сайтах, не переходите по ссылкам из подозрительных электронных писем или смс-сообщений", - предупредил ЦБ.Регулятор также пояснил, что в принципе не существует сайтов, на которых можно проверить факт утечки банковских сведений.
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технологии, центральный банк рф (цб рф), экономика
15:49 06.05.2022 (обновлено: 15:51 06.05.2022)
Центробанк предупредил о мошенниках, проверяющих утечку данных карт
Центробанк предупредил о мошенниках, предлагающих "проверить" утечку данных карт
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Мошенники начали делать почтовые рассылки клиентам банков с предложениями проверить, была ли утечка данных платежных карт или счета, сообщает
Банк России.
"Злоумышленники предлагают гражданам проверить, не попали ли данные счета или карты в руки третьих лиц. Для этого человеку присылают по электронной почте или иным способом ссылку на сайт, якобы проверяющий утечку банковских сведений", - говорится в сообщении.
Как только жертва введет на этом сайте свои банковские данные, они оказываются у мошенников, и они смогут похитить деньги со счета, указал ЦБ
.
"Никогда не вводите данные своего счета или карты (номер, срок действия, проверочный код с оборотной стороны карты) и персональные данные (данные паспорта, дату рождения, адрес местожительства и другие) на сомнительных сайтах, не переходите по ссылкам из подозрительных электронных писем или смс-сообщений", - предупредил ЦБ.
Регулятор также пояснил, что в принципе не существует сайтов, на которых можно проверить факт утечки банковских сведений.