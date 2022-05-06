https://ria.ru/20220506/predprinimateli-1787193489.html
Воробьев: к акции "Доброе дело" подключились предприниматели
Воробьев: к акции "Доброе дело" подключились предприниматели - РИА Новости, 06.05.2022
Воробьев: к акции "Доброе дело" подключились предприниматели
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил участие региональных предпринимателей в благотворительной акции "Доброе дело", говорится в сообщении... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:28
2022-05-06T13:28
2022-05-06T13:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил участие региональных предпринимателей в благотворительной акции "Доброе дело", говорится в сообщении пресс-службы областного правительства."В акцию "Доброе дело" включился бизнес, благодаря чему на Донбасс отправили крупную партию лекарств. В двух фурах – препараты из перечня, который был запрошен правительствами Донецкой и Луганской народных республик", - приводятся в сообщении слова губернатора.На Донбасс и освобождённые территории Украины уже доставлено восемь 20-тонных фур. Это продукты, средства личной гигиены, бытовая химия, канцелярия и детские товары. Лекарства доставили двумя фурами по десять тонн каждая. Всего в рамках акции "Доброе дело" собрано 430 тонн гуманитарной помощи. С инициативой проведения акции выступили подмосковные школьники, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787191490.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев