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Режим ЧС из-за пожаров ввели по всей Курганской области - РИА Новости, 06.05.2022
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Режим ЧС из-за пожаров ввели по всей Курганской области
Режим ЧС из-за пожаров ввели по всей Курганской области - РИА Новости, 06.05.2022
Режим ЧС из-за пожаров ввели по всей Курганской области
Режим ЧС ввели 6 мая на всей территории Курганской области из-за увеличения количества природных пожаров, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T23:42
2022-05-06T23:42
происшествия
курган
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. Режим ЧС ввели 6 мая на всей территории Курганской области из-за увеличения количества природных пожаров, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что режим ЧС действует в городе Кургане, Кетовском и Белозерском муниципальных округах."В связи с установлением сухой и ветреной погоды, способствующей повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров на основании решения комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 6 мая режим ЧС введён на всей территории Курганской области", - говорится в сообщении.Заседание комиссии, на котором было принято решение, провёл губернатор Вадим Шумков, уточняется в сообщении.Сейчас на всех противопожарных мероприятиях уже задействовано порядка 1200 человек из различных федеральных, региональных, муниципальных служб, добавляется в сообщении.По данным правительства региона, к тушению пожаров привлечены два самолёта-амфибии Бе-200 ЧС и вертолёт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. К выполнению мероприятий для патрулирования с воздуха привлекается судно Ан-2 ООО "АК Сибиа".
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происшествия, курган, бе-200, ми-8 амтш, ан-2
23:42 06.05.2022
 
Режим ЧС из-за пожаров ввели по всей Курганской области

Режим ЧС распространили на всю Курганскую область из-за угрозы природных пожаров

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. Режим ЧС ввели 6 мая на всей территории Курганской области из-за увеличения количества природных пожаров, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что режим ЧС действует в городе Кургане, Кетовском и Белозерском муниципальных округах.
"В связи с установлением сухой и ветреной погоды, способствующей повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров на основании решения комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 6 мая режим ЧС введён на всей территории Курганской области", - говорится в сообщении.
Заседание комиссии, на котором было принято решение, провёл губернатор Вадим Шумков, уточняется в сообщении.
Работа пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве у трассы Р354 в Курганской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 17:11
В Курганской области эвакуировали около 400 человек из-за угрозы пожаров
Сейчас на всех противопожарных мероприятиях уже задействовано порядка 1200 человек из различных федеральных, региональных, муниципальных служб, добавляется в сообщении.
По данным правительства региона, к тушению пожаров привлечены два самолёта-амфибии Бе-200 ЧС и вертолёт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. К выполнению мероприятий для патрулирования с воздуха привлекается судно Ан-2 ООО "АК Сибиа".
 
ПроисшествияКурганБе-200Ми-8 АМТШАн-2
 
 
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