https://ria.ru/20220506/pozhary-1787330212.html

Режим ЧС из-за пожаров ввели по всей Курганской области

Режим ЧС из-за пожаров ввели по всей Курганской области - РИА Новости, 06.05.2022

Режим ЧС из-за пожаров ввели по всей Курганской области

Режим ЧС ввели 6 мая на всей территории Курганской области из-за увеличения количества природных пожаров, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T23:42

2022-05-06T23:42

2022-05-06T23:42

происшествия

курган

бе-200

ми-8 амтш

ан-2

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. Режим ЧС ввели 6 мая на всей территории Курганской области из-за увеличения количества природных пожаров, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что режим ЧС действует в городе Кургане, Кетовском и Белозерском муниципальных округах."В связи с установлением сухой и ветреной погоды, способствующей повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров на основании решения комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 6 мая режим ЧС введён на всей территории Курганской области", - говорится в сообщении.Заседание комиссии, на котором было принято решение, провёл губернатор Вадим Шумков, уточняется в сообщении.Сейчас на всех противопожарных мероприятиях уже задействовано порядка 1200 человек из различных федеральных, региональных, муниципальных служб, добавляется в сообщении.По данным правительства региона, к тушению пожаров привлечены два самолёта-амфибии Бе-200 ЧС и вертолёт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. К выполнению мероприятий для патрулирования с воздуха привлекается судно Ан-2 ООО "АК Сибиа".

https://ria.ru/20220506/evakuatsiya-1787262887.html

курган

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курган, бе-200, ми-8 амтш, ан-2