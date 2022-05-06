Спасатели локализовали несколько крупных пожаров в Омской области
В МЧС сообщили, что спасатели локализовали несколько крупных пожаров в Омской области
© Фото : ГУМЧС России по Омской областиПожар в поселке Северо-Любинский Омской области
© Фото : ГУМЧС России по Омской области
Пожар в поселке Северо-Любинский Омской области. Архивное фото
ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Спасатели локализовали пожары в Саргатском и Называевском районах Омской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В Омской области по поручению губернатора действует режим ЧС. Ситуацию с пожарами усугубляет сильный порывистый ветер, до 25 м/с. Спасатели борются сразу с несколькими крупными пожарами.
"В Саргатском районе в 15 часов (12.00 мск) огнеборцы локализовали крупный пожар. Горела трава и семь строений, имелась угроза перехода огня на рядом стоящие жилые дома. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.
В Называевске пожарные обнаружили, что горят два жилых дома и надворные постройки. Из-за сильного ветра пламя распространилось на 29 строений: 20 жилых и 9 нежилых.
При этом чуть не пострадал местный дом престарелых.
"Силами администрации Называевского района в превентивных мерах из дома престарелых эвакуированы 20 человек. Сотрудникам МЧС России удалось не допустить перехода огня на социальный объект. К ликвидации возгорания дополнительно привлечен пожарный поезд. В 18.06 (15.06 МСК)пожар локализован на площади 2500 квадратных метров", - добавили в пресс-службе.
Сотрудники МЧС продолжают борьбу с пожаром в Новоалександровке Омского района Омской области. Там горит 20 строений (1300 квадратных метров) и трава (1800 квадратных метров). В пункт временного размещения эвакуированы 105 человек.
В ликвидации пожаров задействовано более 250 человек и 47 единиц техники.
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