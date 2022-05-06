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Спасатели локализовали несколько крупных пожаров в Омской области

Спасатели локализовали несколько крупных пожаров в Омской области - РИА Новости, 06.05.2022

Спасатели локализовали несколько крупных пожаров в Омской области

Спасатели локализовали пожары в Саргатском и Называевском районах Омской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:35

2022-05-06T17:35

2022-05-06T17:35

происшествия

омская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

называевский район

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ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Спасатели локализовали пожары в Саргатском и Называевском районах Омской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.В Омской области по поручению губернатора действует режим ЧС. Ситуацию с пожарами усугубляет сильный порывистый ветер, до 25 м/с. Спасатели борются сразу с несколькими крупными пожарами."В Саргатском районе в 15 часов (12.00 мск) огнеборцы локализовали крупный пожар. Горела трава и семь строений, имелась угроза перехода огня на рядом стоящие жилые дома. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.В Называевске пожарные обнаружили, что горят два жилых дома и надворные постройки. Из-за сильного ветра пламя распространилось на 29 строений: 20 жилых и 9 нежилых.При этом чуть не пострадал местный дом престарелых."Силами администрации Называевского района в превентивных мерах из дома престарелых эвакуированы 20 человек. Сотрудникам МЧС России удалось не допустить перехода огня на социальный объект. К ликвидации возгорания дополнительно привлечен пожарный поезд. В 18.06 (15.06 МСК)пожар локализован на площади 2500 квадратных метров", - добавили в пресс-службе.Сотрудники МЧС продолжают борьбу с пожаром в Новоалександровке Омского района Омской области. Там горит 20 строений (1300 квадратных метров) и трава (1800 квадратных метров). В пункт временного размещения эвакуированы 105 человек.В ликвидации пожаров задействовано более 250 человек и 47 единиц техники.

https://ria.ru/20220506/pozhar-1787221197.html

омская область

называевский район

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происшествия, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), называевский район