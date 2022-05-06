https://ria.ru/20220506/pozhary-1787137272.html
В России зафиксировали 56 очагов лесных пожаров
В России зафиксировали 56 очагов лесных пожаров - РИА Новости, 06.05.2022
В России зафиксировали 56 очагов лесных пожаров
Свыше 55 очагов лесных пожаров на общей площади более 16 тысяч гектаров продолжают действовать на территории России, 23 из них удалось локализовать, рассказали... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:55
2022-05-06T09:55
2022-05-06T09:55
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Свыше 55 очагов лесных пожаров на общей площади более 16 тысяч гектаров продолжают действовать на территории России, 23 из них удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Действуют 56 очагов лесных пожаров на площади 16,12 тысячи гектаров, из них 23 очага площадью 9,12 тысячи гектаров локализованы", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего за минувшие сутки в регионах России было зарегистрировано 788 термических точек, в том числе 591 – палы сухой растительности.По данным МЧС, к тушению природных пожаров на территории страны за сутки привлекались более 4,2 тысячи человек, 827 единиц техники, а также 16 воздушных судов.
https://ria.ru/20220419/pozhary-1784262381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России зафиксировали 56 очагов лесных пожаров
В России зафиксировали 56 очагов лесных пожаров на общей площади более 16 тысяч гектаров