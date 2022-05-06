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В Абакане ввели режим ЧС местного уровня из-за пожара вблизи горы Самохвал
В Абакане ввели режим ЧС местного уровня из-за пожара вблизи горы Самохвал - РИА Новости, 06.05.2022
В Абакане ввели режим ЧС местного уровня из-за пожара вблизи горы Самохвал
Из-за пожара в районе горы Самохвал в столице Хакасии Абакане объявлен режим ЧС местного уровня реагирования, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T23:34
2022-05-06T23:34
2022-05-06T23:34
происшествия
абакан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 6 мая – РИА Новости. Из-за пожара в районе горы Самохвал в столице Хакасии Абакане объявлен режим ЧС местного уровня реагирования, сообщается в Telegram-канале администрации города."В связи с пожаром на горе Самохвал в Абакане объявлен режим чрезвычайной ситуации местного уровня реагирования. Режим чрезвычайной ситуации объявлен с 16 часов 15 минут 6 мая 2022 года", - говорится в сообщении.Ранее МЧС РФ сообщило, что 30 строений охвачены огнем на площади порядка 10 тысяч квадратных метров в садовом товариществе в Абакане в районе горы Самохвал. Пострадала женщина. Позднее сообщалось, что площадь выросла до 225 гектаров. Пожар тушат с вертолета, привлечен пожарный поезд. Число пострадавших увеличилось до двух. Эвакуированы 12 человек. По информации МЧС, пожар повредил или уничтожил 143 дачных участка.
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происшествия, абакан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика хакасия
В Абакане ввели режим ЧС местного уровня из-за пожара вблизи горы Самохвал
В столице Хакасии ввели режим ЧС местного уровня из-за пожара вблизи горы Самохвал