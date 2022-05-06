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Площадь пожара на дачах в пригороде Абакана увеличилась, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.05.2022
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Площадь пожара на дачах в пригороде Абакана увеличилась, есть пострадавшие
Площадь пожара на дачах в пригороде Абакана увеличилась, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.05.2022
Площадь пожара на дачах в пригороде Абакана увеличилась, есть пострадавшие
Площадь пожара в районе дачных обществ "Южное" и "Саяны" в пригороде Абакана увеличилась до 225 гектаров, число пострадавших выросло до двух, рассказали РИА... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:46
2022-05-06T15:04
происшествия
абакан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 6 мая - РИА Новости. Площадь пожара в районе дачных обществ "Южное" и "Саяны" в пригороде Абакана увеличилась до 225 гектаров, число пострадавших выросло до двух, рассказали РИА Новости в ГУМЧС по Хакасии.Ранее МЧС РФ сообщило, что 30 строений охвачены огнем на площади порядка 10 тысяч квадратных метров в садовом товариществе в Абакане в районе горы Самохвал. Пострадала женщина."Площадь выросла до 225 гектар. Тушат с вертолета, привлечен пожарный поезд. Число пострадавших увеличилось до двух, госпитализированы. Эвакуированы 12 человек", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, абакан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:46 06.05.2022 (обновлено: 15:04 06.05.2022)
 
Площадь пожара на дачах в пригороде Абакана увеличилась, есть пострадавшие

Площадь пожара в дачных обществах "Южное" и "Саяны" в пригороде Абакана достигла 225 га

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛесные пожары в России
Лесные пожары в России - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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КРАСНОЯРСК, 6 мая - РИА Новости. Площадь пожара в районе дачных обществ "Южное" и "Саяны" в пригороде Абакана увеличилась до 225 гектаров, число пострадавших выросло до двух, рассказали РИА Новости в ГУМЧС по Хакасии.
Ранее МЧС РФ сообщило, что 30 строений охвачены огнем на площади порядка 10 тысяч квадратных метров в садовом товариществе в Абакане в районе горы Самохвал. Пострадала женщина.
"Площадь выросла до 225 гектар. Тушат с вертолета, привлечен пожарный поезд. Число пострадавших увеличилось до двух, госпитализированы. Эвакуированы 12 человек", - сказала собеседница агентства.
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 16:33
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ПроисшествияАбаканРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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