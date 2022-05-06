https://ria.ru/20220506/pozhar-1787216037.html

Площадь пожара на дачах в пригороде Абакана увеличилась, есть пострадавшие

Площадь пожара на дачах в пригороде Абакана увеличилась, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.05.2022

Площадь пожара на дачах в пригороде Абакана увеличилась, есть пострадавшие

Площадь пожара в районе дачных обществ "Южное" и "Саяны" в пригороде Абакана увеличилась до 225 гектаров, число пострадавших выросло до двух, рассказали РИА... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:46

2022-05-06T14:46

2022-05-06T15:04

происшествия

абакан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 6 мая - РИА Новости. Площадь пожара в районе дачных обществ "Южное" и "Саяны" в пригороде Абакана увеличилась до 225 гектаров, число пострадавших выросло до двух, рассказали РИА Новости в ГУМЧС по Хакасии.Ранее МЧС РФ сообщило, что 30 строений охвачены огнем на площади порядка 10 тысяч квадратных метров в садовом товариществе в Абакане в районе горы Самохвал. Пострадала женщина."Площадь выросла до 225 гектар. Тушат с вертолета, привлечен пожарный поезд. Число пострадавших увеличилось до двух, госпитализированы. Эвакуированы 12 человек", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20220505/pozhary-1787039029.html

абакан

россия

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2022

Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

происшествия, абакан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)