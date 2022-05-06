https://ria.ru/20220506/postradavshie-1787255755.html

Два подростка в ДНР серьезно пострадали, обнаружив взрывоопасный предмет

Два подростка в ДНР серьезно пострадали, обнаружив взрывоопасный предмет - РИА Новости, 06.05.2022

Два подростка в ДНР серьезно пострадали, обнаружив взрывоопасный предмет

Два подростка в селе Благодатное в Донецкой народной республике нашли взрывоопасный предмет, они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил штаб... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:44

2022-05-06T16:44

2022-05-06T16:46

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Два подростка в селе Благодатное в Донецкой народной республике нашли взрывоопасный предмет, они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В Благодатном, ранее освобожденном от ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), в результате соприкосновения со взрывоопасным предметом пострадали два подростка. Они были госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220506/ukraina-1787148617.html

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