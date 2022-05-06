https://ria.ru/20220506/posol-1787290631.html
В посольстве Британии назвали встречу посла в МИД России стандартной
В посольстве Британии назвали встречу посла в МИД России стандартной - РИА Новости, 06.05.2022
В посольстве Британии назвали встречу посла в МИД России стандартной
В посольстве Британии в Москве РИА Новости рассказали, что посещавшая МИД РФ британский посол Дебора Броннерт была на стандартной встрече и обсуждала... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:44
2022-05-06T18:44
2022-05-06T18:52
россия
дебора броннерт
великобритания
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В посольстве Британии в Москве РИА Новости рассказали, что посещавшая МИД РФ британский посол Дебора Броннерт была на стандартной встрече и обсуждала двусторонние отношения.Дипломат прибыла к зданию на Смоленской площади в пятницу около 17.30 мск. Причина визита не называлась. Спустя примерно 30-40 минут Броннерт покинула МИД РФ, не пояснив причину визита журналистам."Можем подтвердить, что в пятницу встреча прошла, это стандартная встреча в МИД РФ для обсуждения двусторонних отношений", - пояснили агентству в британской дипмиссии.
https://ria.ru/20220506/oruzhie-1787176861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дебора броннерт, великобритания
18:44 06.05.2022 (обновлено: 18:52 06.05.2022)
В посольстве Британии назвали встречу посла в МИД России стандартной
В посольстве Великобритании назвали встречу посла в МИД России стандартной