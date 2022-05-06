https://ria.ru/20220506/posol-1787290631.html

В посольстве Британии назвали встречу посла в МИД России стандартной

В посольстве Британии назвали встречу посла в МИД России стандартной - РИА Новости, 06.05.2022

В посольстве Британии назвали встречу посла в МИД России стандартной

В посольстве Британии в Москве РИА Новости рассказали, что посещавшая МИД РФ британский посол Дебора Броннерт была на стандартной встрече и обсуждала... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:44

2022-05-06T18:44

2022-05-06T18:52

россия

дебора броннерт

великобритания

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В посольстве Британии в Москве РИА Новости рассказали, что посещавшая МИД РФ британский посол Дебора Броннерт была на стандартной встрече и обсуждала двусторонние отношения.Дипломат прибыла к зданию на Смоленской площади в пятницу около 17.30 мск. Причина визита не называлась. Спустя примерно 30-40 минут Броннерт покинула МИД РФ, не пояснив причину визита журналистам."Можем подтвердить, что в пятницу встреча прошла, это стандартная встреча в МИД РФ для обсуждения двусторонних отношений", - пояснили агентству в британской дипмиссии.

https://ria.ru/20220506/oruzhie-1787176861.html

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дебора броннерт, великобритания