https://ria.ru/20220506/pomosch-1787315283.html

Байден утвердит новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters

Байден утвердит новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters - РИА Новости, 06.05.2022

Байден утвердит новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters

Президент США Джо Байден в ближайшие дни утвердит новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 100 миллионов долларов. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T21:10

2022-05-06T21:10

2022-05-06T21:10

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ближайшие дни утвердит новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 100 миллионов долларов.Накануне в госдепе заявили о "неисчерпаемых" возможностях США по доставке оружия Украине. В конце апреля официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что у президента США Джо Байдена остался ресурс в 250 миллионов долларов из средств, согласованных для выделения помощи Украине. Одобрения конгресса ожидает запрос администрации на 33 миллиарда для гуманитарной, финансовой и военной помощи."Ожидается, что Байден утвердит в ближайшие дни пакет оружейной помощи Украине на сумму минимум в 100 миллионов долларов, сказали официальные лица США", - сообщает агентство "Рейтер".

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