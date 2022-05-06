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Байден утвердит новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters
Байден утвердит новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters - РИА Новости, 06.05.2022
Байден утвердит новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters
Президент США Джо Байден в ближайшие дни утвердит новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 100 миллионов долларов. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T21:10
2022-05-06T21:10
2022-05-06T21:10
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ближайшие дни утвердит новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 100 миллионов долларов.Накануне в госдепе заявили о "неисчерпаемых" возможностях США по доставке оружия Украине. В конце апреля официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что у президента США Джо Байдена остался ресурс в 250 миллионов долларов из средств, согласованных для выделения помощи Украине. Одобрения конгресса ожидает запрос администрации на 33 миллиарда для гуманитарной, финансовой и военной помощи."Ожидается, что Байден утвердит в ближайшие дни пакет оружейной помощи Украине на сумму минимум в 100 миллионов долларов, сказали официальные лица США", - сообщает агентство "Рейтер".
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в мире, джо байден, сша, украина, ситуация в днр и лнр
Байден утвердит новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters
Reuters: Байден утвердит пакет военной помощи Украине на сумму в сто миллионов долларов