Рейтинг@Mail.ru
Байден утвердит новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/pomosch-1787315283.html
Байден утвердит новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters
Байден утвердит новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters - РИА Новости, 06.05.2022
Байден утвердит новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters
Президент США Джо Байден в ближайшие дни утвердит новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 100 миллионов долларов. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T21:10
2022-05-06T21:10
в мире
джо байден
сша
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778595526_167:0:2855:1512_1920x0_80_0_0_55bc0ee1286caa89ba85eedec572f45b.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ближайшие дни утвердит новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 100 миллионов долларов.Накануне в госдепе заявили о "неисчерпаемых" возможностях США по доставке оружия Украине. В конце апреля официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что у президента США Джо Байдена остался ресурс в 250 миллионов долларов из средств, согласованных для выделения помощи Украине. Одобрения конгресса ожидает запрос администрации на 33 миллиарда для гуманитарной, финансовой и военной помощи."Ожидается, что Байден утвердит в ближайшие дни пакет оружейной помощи Украине на сумму минимум в 100 миллионов долларов, сказали официальные лица США", - сообщает агентство "Рейтер".
https://ria.ru/20220506/bayden-1787242030.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778595526_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_2641a52f7fc7a013573fa6e40603c21d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, украина, ситуация в днр и лнр
21:10 06.05.2022
 
Байден утвердит новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters

Reuters: Байден утвердит пакет военной помощи Украине на сумму в сто миллионов долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ближайшие дни утвердит новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 100 миллионов долларов.
Накануне в госдепе заявили о "неисчерпаемых" возможностях США по доставке оружия Украине. В конце апреля официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что у президента США Джо Байдена остался ресурс в 250 миллионов долларов из средств, согласованных для выделения помощи Украине. Одобрения конгресса ожидает запрос администрации на 33 миллиарда для гуманитарной, финансовой и военной помощи.
"Ожидается, что Байден утвердит в ближайшие дни пакет оружейной помощи Украине на сумму минимум в 100 миллионов долларов, сказали официальные лица США", - сообщает агентство "Рейтер".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 16:03
Невиданная катастрофа: в США обвинили Байдена в начале конфликта с Россией
 
В миреДжо БайденСШАУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала