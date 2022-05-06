"Единая Россия" откроет логистический центр гуманитарной помощи в Херсоне
"Единая Россия" откроет центр гуманитарной помощи в Херсоне, в город приедут волонтеры
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВыдача гуманитарной помощи из России жителям Волчанска Харьковской области
Выдача гуманитарной помощи из России жителям Волчанска Харьковской области. Архивное фото
ХЕРСОН, 6 мая – РИА Новости. "Единая Россия" откроет логистический центр гуманитарной помощи в Херсоне, в город приедут волонтеры, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Глава ДНР Денис Пушилин и Турчак в пятницу посетили Херсон, встретились с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо.
"Договорились сегодня об открытии ресурсного центра "Единой России", гуманитарного центра, который будет выстраивать логистику по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарств", - сказал он.
По словам Турчака, "обсудили приоритетные задачи на летний период, безусловно, это касается народного хозяйства городского, подготовки к осенне-зимнему периоду, выстраивания логистики по отгрузке зерна, по отгрузке сельхозпродукции, чем всегда славилась Херсонская область".
"Будем помогать, как помогает ДНР и ЛНР. В ближайшее время сюда приедут волонтеры "Единой России". Городская область определит место их размещения. Собственно, там будет открыт логический гуманитарный центр, а дальше гуманитарная помощь будет развозиться по районам", - отметил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.