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"Единая Россия" откроет логистический центр гуманитарной помощи в Херсоне

"Единая Россия" откроет логистический центр гуманитарной помощи в Херсоне - РИА Новости, 06.05.2022

"Единая Россия" откроет логистический центр гуманитарной помощи в Херсоне

"Единая Россия" откроет логистический центр гуманитарной помощи в Херсоне, в город приедут волонтеры, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:06

2022-05-06T16:06

2022-05-06T16:06

обострение ситуации в днр и лнр

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единая россия

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ХЕРСОН, 6 мая – РИА Новости. "Единая Россия" откроет логистический центр гуманитарной помощи в Херсоне, в город приедут волонтеры, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Глава ДНР Денис Пушилин и Турчак в пятницу посетили Херсон, встретились с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо."Договорились сегодня об открытии ресурсного центра "Единой России", гуманитарного центра, который будет выстраивать логистику по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарств", - сказал он.По словам Турчака, "обсудили приоритетные задачи на летний период, безусловно, это касается народного хозяйства городского, подготовки к осенне-зимнему периоду, выстраивания логистики по отгрузке зерна, по отгрузке сельхозпродукции, чем всегда славилась Херсонская область"."Будем помогать, как помогает ДНР и ЛНР. В ближайшее время сюда приедут волонтеры "Единой России". Городская область определит место их размещения. Собственно, там будет открыт логический гуманитарный центр, а дальше гуманитарная помощь будет развозиться по районам", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.

https://ria.ru/20220506/kherson-1787241795.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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