https://ria.ru/20220506/polk-1787220363.html

"Бессмертный полк" в Омской области может побить рекорд по числу участников

"Бессмертный полк" в Омской области может побить рекорд по числу участников - РИА Новости, 06.05.2022

"Бессмертный полк" в Омской области может побить рекорд по числу участников

Шествие "Бессмертного полка" в Омской области в этом году, судя по заявкам, может стать самым многочисленным за всю историю проведения акции, сообщает в пятницу РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:01

2022-05-06T15:01

2022-05-06T15:01

омская область

общество

омская область

россия

омск

день победы

бессмертный полк

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ОМСК, 6 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Омской области в этом году, судя по заявкам, может стать самым многочисленным за всю историю проведения акции, сообщает в пятницу облправительство.Начиная с 2013 года, в шествии "Бессмертного полка" в Омской области приняли участие более полумиллиона человек. Руководитель регионального отделения "Бессмертный полк" России Галина Кудря отметила, что, судя по количеству заявок, в этом году число участников может заметно вырасти."Судя по тому, что очень много поступает заявок на изготовление транспарантов, мы ожидаем, что участников будет больше, чем в рекордном 2019 году. Число участников может увеличиться на 20 тысяч", - сказала она, напомнив, что 168 552 человека в 2019 году в Омской области прошли "Бессмертным полком". Из них более 80 тысяч — в Омске.Галина Кудря отметила, что к акции присоединяются все муниципальные районы области. Заявки по изготовлению транспарантов активно поступают на горячую линию.Патриотическая акция "Бессмертный полк" традиционно состоится 9 мая. Колонна будет формироваться у библиотеки имени А.С. Пушкина (Красный Путь, 11) до улицы Кемеровской с 11.00 местного времени (8.00 мск). Старт шествия – в 13.00 (10.00 мск). "Бессмертный полк" пройдет по Соборной площади, улице Ленина, Иртышской набережной до бульвара Победы. В финальной точке шествия состоится концертная программа.

https://ria.ru/20220424/avtoprobeg-1785154382.html

https://ria.ru/20220501/omsk-1786427163.html

омская область

россия

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, омская область, россия, омск, день победы, бессмертный полк