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"Бессмертный полк" в Омской области может побить рекорд по числу участников - РИА Новости, 06.05.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220506/polk-1787220363.html
"Бессмертный полк" в Омской области может побить рекорд по числу участников
"Бессмертный полк" в Омской области может побить рекорд по числу участников - РИА Новости, 06.05.2022
"Бессмертный полк" в Омской области может побить рекорд по числу участников
Шествие "Бессмертного полка" в Омской области в этом году, судя по заявкам, может стать самым многочисленным за всю историю проведения акции, сообщает в пятницу РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:01
2022-05-06T15:01
омская область
общество
омская область
россия
омск
день победы
бессмертный полк
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ОМСК, 6 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Омской области в этом году, судя по заявкам, может стать самым многочисленным за всю историю проведения акции, сообщает в пятницу облправительство.Начиная с 2013 года, в шествии "Бессмертного полка" в Омской области приняли участие более полумиллиона человек. Руководитель регионального отделения "Бессмертный полк" России Галина Кудря отметила, что, судя по количеству заявок, в этом году число участников может заметно вырасти."Судя по тому, что очень много поступает заявок на изготовление транспарантов, мы ожидаем, что участников будет больше, чем в рекордном 2019 году. Число участников может увеличиться на 20 тысяч", - сказала она, напомнив, что 168 552 человека в 2019 году в Омской области прошли "Бессмертным полком". Из них более 80 тысяч — в Омске.Галина Кудря отметила, что к акции присоединяются все муниципальные районы области. Заявки по изготовлению транспарантов активно поступают на горячую линию.Патриотическая акция "Бессмертный полк" традиционно состоится 9 мая. Колонна будет формироваться у библиотеки имени А.С. Пушкина (Красный Путь, 11) до улицы Кемеровской с 11.00 местного времени (8.00 мск). Старт шествия – в 13.00 (10.00 мск). "Бессмертный полк" пройдет по Соборной площади, улице Ленина, Иртышской набережной до бульвара Победы. В финальной точке шествия состоится концертная программа.
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общество, омская область, россия, омск, день победы, бессмертный полк
15:01 06.05.2022
 
"Бессмертный полк" в Омской области может побить рекорд по числу участников

"Бессмертный полк" в Омской области может побить рекорд по числу участников

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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ОМСК, 6 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Омской области в этом году, судя по заявкам, может стать самым многочисленным за всю историю проведения акции, сообщает в пятницу облправительство.
Начиная с 2013 года, в шествии "Бессмертного полка" в Омской области приняли участие более полумиллиона человек. Руководитель регионального отделения "Бессмертный полк" России Галина Кудря отметила, что, судя по количеству заявок, в этом году число участников может заметно вырасти.
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"Судя по тому, что очень много поступает заявок на изготовление транспарантов, мы ожидаем, что участников будет больше, чем в рекордном 2019 году. Число участников может увеличиться на 20 тысяч", - сказала она, напомнив, что 168 552 человека в 2019 году в Омской области прошли "Бессмертным полком". Из них более 80 тысяч — в Омске.
Галина Кудря отметила, что к акции присоединяются все муниципальные районы области. Заявки по изготовлению транспарантов активно поступают на горячую линию.
Патриотическая акция "Бессмертный полк" традиционно состоится 9 мая. Колонна будет формироваться у библиотеки имени А.С. Пушкина (Красный Путь, 11) до улицы Кемеровской с 11.00 местного времени (8.00 мск). Старт шествия – в 13.00 (10.00 мск). "Бессмертный полк" пройдет по Соборной площади, улице Ленина, Иртышской набережной до бульвара Победы. В финальной точке шествия состоится концертная программа.
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Омская областьОбществоОмская областьРоссияОмскДень ПобедыБессмертный полк
 
 
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