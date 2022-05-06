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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 06.05.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в пятницу, температура воздуха прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T08:01
2022-05-06T08:01
2022-05-06T08:01
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в пятницу, температура воздуха прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице до плюс 14-16 градусов, по области ожидается от плюс 12 до плюс 17", — сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западный 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
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общество, москва, погода, россия, центр "фобос"
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается переменная облачность, до плюс 16 градусов