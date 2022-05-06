https://ria.ru/20220506/pogibshie-1787311695.html

Число погибших при взрыве в отеле Гаваны возросло до восьми

Число погибших при взрыве в отеле Гаваны возросло до восьми - РИА Новости, 06.05.2022

Число погибших при взрыве в отеле Гаваны возросло до восьми

Число погибших в результате взрыва в отеле Саратога в столице Кубы Гаване выросло до восьми, сообщила администрация президента. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T20:40

2022-05-06T20:40

2022-05-06T20:44

в мире

куба

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в отеле Саратога в столице Кубы Гаване выросло до восьми, сообщила администрация президента."На данный момент погибло восемь человек, тридцать госпитализированы", - говорится в сообщении в Twitter.Ранее власти сообщали о четырех погибших. СМИ отмечали, что ранены по меньшей мере 19 человек.

https://ria.ru/20220506/vzryv-1787310838.html

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в мире, куба, гавана