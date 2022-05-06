https://ria.ru/20220506/pogibshie-1787311695.html
Число погибших при взрыве в отеле Гаваны возросло до восьми
Число погибших при взрыве в отеле Гаваны возросло до восьми - РИА Новости, 06.05.2022
Число погибших при взрыве в отеле Гаваны возросло до восьми
Число погибших в результате взрыва в отеле Саратога в столице Кубы Гаване выросло до восьми, сообщила администрация президента. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:40
2022-05-06T20:40
2022-05-06T20:44
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в отеле Саратога в столице Кубы Гаване выросло до восьми, сообщила администрация президента."На данный момент погибло восемь человек, тридцать госпитализированы", - говорится в сообщении в Twitter.Ранее власти сообщали о четырех погибших. СМИ отмечали, что ранены по меньшей мере 19 человек.
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в мире, куба, гавана
20:40 06.05.2022 (обновлено: 20:44 06.05.2022)
Число погибших при взрыве в отеле Гаваны возросло до восьми
Число погибших при взрыве в отеле Гаваны возросло до восьми