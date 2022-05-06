https://ria.ru/20220506/pogibshie-1787256522.html

В ДНР с 29 апреля по 5 мая погибли около двухсот человек

В ДНР с 29 апреля по 5 мая погибли около двухсот человек - РИА Новости, 06.05.2022

В ДНР с 29 апреля по 5 мая погибли около двухсот человек

В Донецкой народной республике с 29 апреля по 5 мая погибли 99 сотрудников силовых структур и 99 гражданских, пострадали 358 сотрудников силовых структур и 82... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:46

2022-05-06T16:46

2022-05-06T17:02

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. В Донецкой народной республике с 29 апреля по 5 мая погибли 99 сотрудников силовых структур и 99 гражданских, пострадали 358 сотрудников силовых структур и 82 мирных жителя, свидетельствуют данные омбудсмена республики Дарьи Морозовой.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, общее количество погибших с 2014 года составляет 7232 человека, в том числе 104 ребенка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса

https://ria.ru/20220506/dnr-1787148484.html

донецкая народная республика

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины, россия