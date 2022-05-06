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В ДНР с 29 апреля по 5 мая погибли около двухсот человек - РИА Новости, 06.05.2022
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Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/pogibshie-1787256522.html
В ДНР с 29 апреля по 5 мая погибли около двухсот человек
В ДНР с 29 апреля по 5 мая погибли около двухсот человек - РИА Новости, 06.05.2022
В ДНР с 29 апреля по 5 мая погибли около двухсот человек
В Донецкой народной республике с 29 апреля по 5 мая погибли 99 сотрудников силовых структур и 99 гражданских, пострадали 358 сотрудников силовых структур и 82... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:46
2022-05-06T17:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
украина
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. В Донецкой народной республике с 29 апреля по 5 мая погибли 99 сотрудников силовых структур и 99 гражданских, пострадали 358 сотрудников силовых структур и 82 мирных жителя, свидетельствуют данные омбудсмена республики Дарьи Морозовой.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, общее количество погибших с 2014 года составляет 7232 человека, в том числе 104 ребенка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
https://ria.ru/20220506/dnr-1787148484.html
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины, россия
16:46 06.05.2022 (обновлено: 17:02 06.05.2022)
 
В ДНР с 29 апреля по 5 мая погибли около двухсот человек

Данные омбудсмена: в ДНР с 29 апреля по 5 мая погибли 99 силовиков и 99 гражданских

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. В Донецкой народной республике с 29 апреля по 5 мая погибли 99 сотрудников силовых структур и 99 гражданских, пострадали 358 сотрудников силовых структур и 82 мирных жителя, свидетельствуют данные омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, общее количество погибших с 2014 года составляет 7232 человека, в том числе 104 ребенка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 10:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР за 79 дней погибли 105 мирных жителей
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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