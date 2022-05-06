https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787277446.html
В Подмосковье водителей призвали быть аккуратнее на дорогах
В Подмосковье водителей призвали быть аккуратнее на дорогах - РИА Новости, 06.05.2022
В Подмосковье водителей призвали быть аккуратнее на дорогах
Похолодание и возможные осадки ожидаются на майских праздниках в Подмосковье, водителям следует быть осторожными и не пренебрегать правилами дорожного движения, РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:54
2022-05-06T17:54
2022-05-06T17:54
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
автомобильные дороги
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Похолодание и возможные осадки ожидаются на майских праздниках в Подмосковье, водителям следует быть осторожными и не пренебрегать правилами дорожного движения, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса."Нет повода торопиться на дорогах: обращайте внимание на знаки, соблюдайте скоростной режим, дистанцию. Обязательно носите вечером светоотражатели и будьте аккуратны, переходя проезжую часть", – приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика. Он также напомнил, что в период майских праздников со стороны Госавтоинспекции Подмосковья обеспечен строгий контроль трезвости водителей. Во всех округах проводятся рейды и проверки. Кроме того, Гержик обратил внимание на то, что в регионе началась сезонная миграция лосей. "Утром и в вечерних сумерках следует использовать дальний свет − лоси часто передвигаются в темноте, когда видимость плохая. Не ускоряйтесь и не используйте звуковые сигналы", - пояснил он.
https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787217748.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей гержик, московская область (подмосковье), автомобильные дороги
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Похолодание и возможные осадки ожидаются на майских праздниках в Подмосковье, водителям следует быть осторожными и не пренебрегать правилами дорожного движения, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
"Нет повода торопиться на дорогах: обращайте внимание на знаки, соблюдайте скоростной режим, дистанцию. Обязательно носите вечером светоотражатели и будьте аккуратны, переходя проезжую часть", – приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика
.
Он также напомнил, что в период майских праздников со стороны Госавтоинспекции Подмосковья обеспечен строгий контроль трезвости водителей. Во всех округах проводятся рейды и проверки.
Кроме того, Гержик обратил внимание на то, что в регионе началась сезонная миграция лосей.
"Утром и в вечерних сумерках следует использовать дальний свет − лоси часто передвигаются в темноте, когда видимость плохая. Не ускоряйтесь и не используйте звуковые сигналы", - пояснил он.