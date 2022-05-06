Рейтинг@Mail.ru
Более 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье 9 мая - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787276272.html
Более 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье 9 мая
Более 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье 9 мая - РИА Новости, 06.05.2022
Более 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье 9 мая
Более 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье в рамках празднования 77-летия Великой Победы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:00
2022-05-06T18:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787278068_0:238:2782:1803_1920x0_80_0_0_5c1173d0ca0727e9cd67ec3f97b6a247.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Более 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье в рамках празднования 77-летия Великой Победы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Мобильные точки общественного питания предложат жителям гречневую кашу с тушенкой, солдатский хлеб и горячий чай. Попробовать солдатскую кухню смогут все желающие. Всего к раздаче запланировано более 28 тысяч порций."В рамках культурно-массовых мероприятий пройдут концерты, тематические ярмарки, приуроченные к празднику, будут организованы фотозоны, зоны реконструкций, аттракционов и интерактивные площадки, а также развернут более 90 точек полевой кухни", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Георгия Филимонова.Адреса и график работы всех полевых кухонь и ярмарок будет опубликован на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия области.
https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787238012.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787278068_202:0:2695:1870_1920x0_80_0_0_cdf2af270eedb8dcab7acbb47e719fe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), день победы
18:00 06.05.2022
 

Более 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье 9 мая

© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкУчастник военно-исторической реконструкции
Участник военно-исторической реконструкции - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Более 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье в рамках празднования 77-летия Великой Победы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мобильные точки общественного питания предложат жителям гречневую кашу с тушенкой, солдатский хлеб и горячий чай. Попробовать солдатскую кухню смогут все желающие. Всего к раздаче запланировано более 28 тысяч порций.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 15:53Новости Подмосковья
Губернатор Подмосковья навестил семью беженцев из ЛНР
"В рамках культурно-массовых мероприятий пройдут концерты, тематические ярмарки, приуроченные к празднику, будут организованы фотозоны, зоны реконструкций, аттракционов и интерактивные площадки, а также развернут более 90 точек полевой кухни", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
Адреса и график работы всех полевых кухонь и ярмарок будет опубликован на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)День Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала