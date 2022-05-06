https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787276272.html

Более 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье 9 мая

Более 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье 9 мая - РИА Новости, 06.05.2022

Более 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье 9 мая

Более 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье в рамках празднования 77-летия Великой Победы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:00

2022-05-06T18:00

2022-05-06T18:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

день победы

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Более 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье в рамках празднования 77-летия Великой Победы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Мобильные точки общественного питания предложат жителям гречневую кашу с тушенкой, солдатский хлеб и горячий чай. Попробовать солдатскую кухню смогут все желающие. Всего к раздаче запланировано более 28 тысяч порций."В рамках культурно-массовых мероприятий пройдут концерты, тематические ярмарки, приуроченные к празднику, будут организованы фотозоны, зоны реконструкций, аттракционов и интерактивные площадки, а также развернут более 90 точек полевой кухни", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Георгия Филимонова.Адреса и график работы всех полевых кухонь и ярмарок будет опубликован на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия области.

https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787238012.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), день победы