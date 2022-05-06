https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787238012.html

Губернатор Подмосковья навестил семью беженцев из ЛНР

Губернатор Подмосковья навестил семью беженцев из ЛНР - РИА Новости, 06.05.2022

Губернатор Подмосковья навестил семью беженцев из ЛНР

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью беженцев из ЛНР, проживающую в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:53

2022-05-06T15:53

2022-05-06T16:22

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

беженцы

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью беженцев из ЛНР, проживающую в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства."Я здесь для того, чтобы уделить внимание, помочь. Мы окажем поддержку, я знаю, что много разных хлопот бытовых – школа, детский сад, опека, оформление документов", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Он также поблагодарил пенсионерку Надежду Ивановну, которая приютила беженцев. "На таких добрых людях мир держится. Мы берем с вас пример", - добавил губернатор.Узнав о беде, Надежда Ивановна пригласила из Рубежного свою близкую подругу с ее большой семьей – 11 человек, в том числе 6 детей. В родном городе они пережили бомбежки, голод, прятались в погребе.

https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787203380.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), беженцы