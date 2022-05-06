https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787238012.html
Губернатор Подмосковья навестил семью беженцев из ЛНР
Губернатор Подмосковья навестил семью беженцев из ЛНР - РИА Новости, 06.05.2022
Губернатор Подмосковья навестил семью беженцев из ЛНР
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью беженцев из ЛНР, проживающую в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:53
2022-05-06T15:53
2022-05-06T16:22
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787249460_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_70ee3c23c5090b201ea5031ef487b434.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью беженцев из ЛНР, проживающую в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства."Я здесь для того, чтобы уделить внимание, помочь. Мы окажем поддержку, я знаю, что много разных хлопот бытовых – школа, детский сад, опека, оформление документов", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Он также поблагодарил пенсионерку Надежду Ивановну, которая приютила беженцев. "На таких добрых людях мир держится. Мы берем с вас пример", - добавил губернатор.Узнав о беде, Надежда Ивановна пригласила из Рубежного свою близкую подругу с ее большой семьей – 11 человек, в том числе 6 детей. В родном городе они пережили бомбежки, голод, прятались в погребе.
https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787203380.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787249460_194:0:2470:1707_1920x0_80_0_0_55aadd93b2e48c335383218ea7b3e655.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), беженцы
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью беженцев из ЛНР, проживающую в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
"Я здесь для того, чтобы уделить внимание, помочь. Мы окажем поддержку, я знаю, что много разных хлопот бытовых – школа, детский сад, опека, оформление документов", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Он также поблагодарил пенсионерку Надежду Ивановну, которая приютила беженцев. "На таких добрых людях мир держится. Мы берем с вас пример", - добавил губернатор.
Узнав о беде, Надежда Ивановна пригласила из Рубежного
свою близкую подругу с ее большой семьей – 11 человек, в том числе 6 детей. В родном городе они пережили бомбежки, голод, прятались в погребе.