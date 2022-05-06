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Губернатор Подмосковья навестил семью беженцев из ЛНР - РИА Новости, 06.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787238012.html
Губернатор Подмосковья навестил семью беженцев из ЛНР
Губернатор Подмосковья навестил семью беженцев из ЛНР - РИА Новости, 06.05.2022
Губернатор Подмосковья навестил семью беженцев из ЛНР
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью беженцев из ЛНР, проживающую в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:53
2022-05-06T16:22
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
беженцы
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью беженцев из ЛНР, проживающую в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства."Я здесь для того, чтобы уделить внимание, помочь. Мы окажем поддержку, я знаю, что много разных хлопот бытовых – школа, детский сад, опека, оформление документов", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Он также поблагодарил пенсионерку Надежду Ивановну, которая приютила беженцев. "На таких добрых людях мир держится. Мы берем с вас пример", - добавил губернатор.Узнав о беде, Надежда Ивановна пригласила из Рубежного свою близкую подругу с ее большой семьей – 11 человек, в том числе 6 детей. В родном городе они пережили бомбежки, голод, прятались в погребе.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), беженцы
15:53 06.05.2022 (обновлено: 16:22 06.05.2022)
 

Губернатор Подмосковья навестил семью беженцев из ЛНР

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью беженцев из ЛНР, проживающую в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
"Я здесь для того, чтобы уделить внимание, помочь. Мы окажем поддержку, я знаю, что много разных хлопот бытовых – школа, детский сад, опека, оформление документов", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
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Он также поблагодарил пенсионерку Надежду Ивановну, которая приютила беженцев. "На таких добрых людях мир держится. Мы берем с вас пример", - добавил губернатор.
Узнав о беде, Надежда Ивановна пригласила из Рубежного свою близкую подругу с ее большой семьей – 11 человек, в том числе 6 детей. В родном городе они пережили бомбежки, голод, прятались в погребе.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Беженцы
 
 
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