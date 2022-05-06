https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787204071.html

Первые итоги посевной подвели в Подмосковье

Первые итоги посевной подвели в Подмосковье - РИА Новости, 06.05.2022

Первые итоги посевной подвели в Подмосковье

Более 9 тысяч гектаров засеяли в Московской области яровыми культурами в первую неделю посевной кампании, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:05

2022-05-06T14:05

2022-05-06T14:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

раменское

зарайск

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Более 9 тысяч гектаров засеяли в Московской области яровыми культурами в первую неделю посевной кампании, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Всего в 2022 году на территории Московской области яровыми будет засеяно 246 тысяч гектаров, из которых 25,5 тысяч гектаров отведено под пшеницу."Регион полностью обеспечен семенами, а аграрии держат хорошие темпы, которые были достигнуты, в том числе, из-за предварительной подготовки к полевым работам. Помимо яровых и кормовых культур, в некоторых районах приступили к севу масличных культур, овощей и посадке картофеля", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Георгия Филимонова.На сегодняшний день к яровому севу приступили в 13 городских округах - Зарайске, Луховицком, Ступинском, Домодедовском, Серпуховском, Дмитровском, Можайском, Раменском, Коломенском, Одинцовском, Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском округах, Серебряных Прудах.

https://ria.ru/20220429/podmoskove-1786215083.html

московская область (подмосковье)

раменское

зарайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), раменское, зарайск