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Первые итоги посевной подвели в Подмосковье - РИА Новости, 06.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787204071.html
Первые итоги посевной подвели в Подмосковье
Первые итоги посевной подвели в Подмосковье - РИА Новости, 06.05.2022
Первые итоги посевной подвели в Подмосковье
Более 9 тысяч гектаров засеяли в Московской области яровыми культурами в первую неделю посевной кампании, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:05
2022-05-06T14:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
раменское
зарайск
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Более 9 тысяч гектаров засеяли в Московской области яровыми культурами в первую неделю посевной кампании, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Всего в 2022 году на территории Московской области яровыми будет засеяно 246 тысяч гектаров, из которых 25,5 тысяч гектаров отведено под пшеницу."Регион полностью обеспечен семенами, а аграрии держат хорошие темпы, которые были достигнуты, в том числе, из-за предварительной подготовки к полевым работам. Помимо яровых и кормовых культур, в некоторых районах приступили к севу масличных культур, овощей и посадке картофеля", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Георгия Филимонова.На сегодняшний день к яровому севу приступили в 13 городских округах - Зарайске, Луховицком, Ступинском, Домодедовском, Серпуховском, Дмитровском, Можайском, Раменском, Коломенском, Одинцовском, Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском округах, Серебряных Прудах.
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московская область (подмосковье)
раменское
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московская область (подмосковье), раменское, зарайск
14:05 06.05.2022
 

Первые итоги посевной подвели в Подмосковье

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВесенние полевые работы на полях
Весенние полевые работы на полях - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Весенние полевые работы на полях
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Более 9 тысяч гектаров засеяли в Московской области яровыми культурами в первую неделю посевной кампании, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Всего в 2022 году на территории Московской области яровыми будет засеяно 246 тысяч гектаров, из которых 25,5 тысяч гектаров отведено под пшеницу.
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"Регион полностью обеспечен семенами, а аграрии держат хорошие темпы, которые были достигнуты, в том числе, из-за предварительной подготовки к полевым работам. Помимо яровых и кормовых культур, в некоторых районах приступили к севу масличных культур, овощей и посадке картофеля", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
На сегодняшний день к яровому севу приступили в 13 городских округах - Зарайске, Луховицком, Ступинском, Домодедовском, Серпуховском, Дмитровском, Можайском, Раменском, Коломенском, Одинцовском, Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском округах, Серебряных Прудах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РаменскоеЗарайск
 
 
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