https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787203380.html

В Подмосковье спасли женщину из ЛНР с осколочным ранением

В Подмосковье спасли женщину из ЛНР с осколочным ранением - РИА Новости, 06.05.2022

В Подмосковье спасли женщину из ЛНР с осколочным ранением

Женщину из Луганской народной республики, получившую огнестрельное ранение, спасли в Солнечногорской областной больнице, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:06

2022-05-06T14:06

2022-05-06T14:06

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Женщину из Луганской народной республики, получившую огнестрельное ранение, спасли в Солнечногорской областной больнице, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Как отметили в ведомстве, при обследовании у 57-летней пациентки было выявлено осколочное ранение правого плеча и предплечья, открытый застарелый оскольчатый перелом правой плечевой кости со смещением."Травму пострадавшая получила еще 9 марта в результате взрыва снаряда. Пациентка проходила лечение в местной больнице в ЛНР, здание которой было разрушено в результате обстрела. Женщина была вынуждена находиться в подвале и лечилась самостоятельно. Получить медицинскую помощь она смогла только по прибытии в Подмосковье", - говорится в сообщении.По словам заведующего травматологическим отделением больницы Ильи Одиноченко, ситуация осложнилась тем, что при заживлении, кости срослись с нарушениями. В ходе лечения, больной была проведена репозиция костей с установкой аппарата Илизарова. Операция проведена успешно, в настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220505/deti-1787054819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), лнр, врачи