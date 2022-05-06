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В Подмосковье спасли женщину из ЛНР с осколочным ранением
В Подмосковье спасли женщину из ЛНР с осколочным ранением - РИА Новости, 06.05.2022
В Подмосковье спасли женщину из ЛНР с осколочным ранением
Женщину из Луганской народной республики, получившую огнестрельное ранение, спасли в Солнечногорской областной больнице, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:06
2022-05-06T14:06
2022-05-06T14:06
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Женщину из Луганской народной республики, получившую огнестрельное ранение, спасли в Солнечногорской областной больнице, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Как отметили в ведомстве, при обследовании у 57-летней пациентки было выявлено осколочное ранение правого плеча и предплечья, открытый застарелый оскольчатый перелом правой плечевой кости со смещением."Травму пострадавшая получила еще 9 марта в результате взрыва снаряда. Пациентка проходила лечение в местной больнице в ЛНР, здание которой было разрушено в результате обстрела. Женщина была вынуждена находиться в подвале и лечилась самостоятельно. Получить медицинскую помощь она смогла только по прибытии в Подмосковье", - говорится в сообщении.По словам заведующего травматологическим отделением больницы Ильи Одиноченко, ситуация осложнилась тем, что при заживлении, кости срослись с нарушениями. В ходе лечения, больной была проведена репозиция костей с установкой аппарата Илизарова. Операция проведена успешно, в настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220505/deti-1787054819.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), лнр, врачи
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Женщину из Луганской народной республики, получившую огнестрельное ранение, спасли в Солнечногорской областной больнице, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Как отметили в ведомстве, при обследовании у 57-летней пациентки было выявлено осколочное ранение правого плеча и предплечья, открытый застарелый оскольчатый перелом правой плечевой кости со смещением.
"Травму пострадавшая получила еще 9 марта в результате взрыва снаряда. Пациентка проходила лечение в местной больнице в ЛНР
, здание которой было разрушено в результате обстрела. Женщина была вынуждена находиться в подвале и лечилась самостоятельно. Получить медицинскую помощь она смогла только по прибытии в Подмосковье", - говорится в сообщении.
По словам заведующего травматологическим отделением больницы Ильи Одиноченко, ситуация осложнилась тем, что при заживлении, кости срослись с нарушениями. В ходе лечения, больной была проведена репозиция костей с установкой аппарата Илизарова. Операция проведена успешно, в настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает.