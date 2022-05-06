Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье спасли женщину из ЛНР с осколочным ранением - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787203380.html
В Подмосковье спасли женщину из ЛНР с осколочным ранением
В Подмосковье спасли женщину из ЛНР с осколочным ранением - РИА Новости, 06.05.2022
В Подмосковье спасли женщину из ЛНР с осколочным ранением
Женщину из Луганской народной республики, получившую огнестрельное ранение, спасли в Солнечногорской областной больнице, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:06
2022-05-06T14:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
лнр
врачи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787202920_0:115:960:655_1920x0_80_0_0_47615ae35a9861453e6013ce9b4bd129.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Женщину из Луганской народной республики, получившую огнестрельное ранение, спасли в Солнечногорской областной больнице, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Как отметили в ведомстве, при обследовании у 57-летней пациентки было выявлено осколочное ранение правого плеча и предплечья, открытый застарелый оскольчатый перелом правой плечевой кости со смещением."Травму пострадавшая получила еще 9 марта в результате взрыва снаряда. Пациентка проходила лечение в местной больнице в ЛНР, здание которой было разрушено в результате обстрела. Женщина была вынуждена находиться в подвале и лечилась самостоятельно. Получить медицинскую помощь она смогла только по прибытии в Подмосковье", - говорится в сообщении.По словам заведующего травматологическим отделением больницы Ильи Одиноченко, ситуация осложнилась тем, что при заживлении, кости срослись с нарушениями. В ходе лечения, больной была проведена репозиция костей с установкой аппарата Илизарова. Операция проведена успешно, в настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220505/deti-1787054819.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787202920_0:25:960:745_1920x0_80_0_0_ba7afad1c86f972968283bda6239e6a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), лнр, врачи
14:06 06.05.2022
 

В Подмосковье спасли женщину из ЛНР с осколочным ранением

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиЖенщина из ЛНР с огнестрельным ранением в Солнечногорской областной больнице
Женщина из ЛНР с огнестрельным ранением в Солнечногорской областной больнице - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Женщину из Луганской народной республики, получившую огнестрельное ранение, спасли в Солнечногорской областной больнице, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Как отметили в ведомстве, при обследовании у 57-летней пациентки было выявлено осколочное ранение правого плеча и предплечья, открытый застарелый оскольчатый перелом правой плечевой кости со смещением.
Обследование в Центре спортивной медицины - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 17:19Новости Подмосковья
Более 800 детей-спортсменов обследовали в подмосковном Центре спортмедицины
"Травму пострадавшая получила еще 9 марта в результате взрыва снаряда. Пациентка проходила лечение в местной больнице в ЛНР, здание которой было разрушено в результате обстрела. Женщина была вынуждена находиться в подвале и лечилась самостоятельно. Получить медицинскую помощь она смогла только по прибытии в Подмосковье", - говорится в сообщении.
По словам заведующего травматологическим отделением больницы Ильи Одиноченко, ситуация осложнилась тем, что при заживлении, кости срослись с нарушениями. В ходе лечения, больной была проведена репозиция костей с установкой аппарата Илизарова. Операция проведена успешно, в настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛНРврачи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала