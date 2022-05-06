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Более 700 фасадов отремонтируют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 06.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787191490.html
Более 700 фасадов отремонтируют в Подмосковье до конца года
Более 700 фасадов отремонтируют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 06.05.2022
Более 700 фасадов отремонтируют в Подмосковье до конца года
Более 700 фасадов многоквартирных домов отремонтируют в Московской области до конца года по программе капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:22
2022-05-06T13:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ремонт
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 700 фасадов многоквартирных домов отремонтируют в Московской области до конца года по программе капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищного хозяйства Подмосковья.Всего с начала года отремонтировано 320 фасадов."На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту фасадов. С начала реализации программы отремонтировано порядка 4 тысяч фасадов многоквартирных домов", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Антона Велиховского.В Московской области реализуется самая масштабная программа в РФ по капремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы с 2014 года произведен капитальный ремонт 14,9 тысячи домов. Улучшены жилищные условия более 2 миллионов жителей области
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московская область (подмосковье), ремонт
13:22 06.05.2022
 

Более 700 фасадов отремонтируют в Подмосковье до конца года

© РИА Новости / Алексей МальгавкоКапитальный ремонт жилья
Капитальный ремонт жилья - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Капитальный ремонт жилья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 700 фасадов многоквартирных домов отремонтируют в Московской области до конца года по программе капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищного хозяйства Подмосковья.
Всего с начала года отремонтировано 320 фасадов.
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"На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту фасадов. С начала реализации программы отремонтировано порядка 4 тысяч фасадов многоквартирных домов", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Антона Велиховского.
В Московской области реализуется самая масштабная программа в РФ по капремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы с 2014 года произведен капитальный ремонт 14,9 тысячи домов. Улучшены жилищные условия более 2 миллионов жителей области
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Ремонт
 
 
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