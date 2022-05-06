https://ria.ru/20220506/pmef-1787195212.html

На ПМЭФ-2022 обсудят эффективность инфраструктурных облигаций в регионах

На ПМЭФ-2022 обсудят эффективность инфраструктурных облигаций в регионах - РИА Новости, 06.05.2022

На ПМЭФ-2022 обсудят эффективность инфраструктурных облигаций в регионах

Сессия "Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов" включена в деловую программу юбилейного 25-го Петербургского международного... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:36

2022-05-06T13:36

2022-05-06T13:36

фонд "росконгресс"

россия

пмэф

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Сессия "Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов" включена в деловую программу юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума, который состоится 15-18 июня в КВЦ "Экспофорум", говорится в сообщении Фонда Росконгресс.Санкционное давление, высокая инфляция и нарушение логистических цепочек несомненно оказывают значимое влияние на перспективы развития экономик регионов. Без эффективных мер государственной поддержки многие региональные проекты, запланированные к реализации в этом году, потребуют пересмотра ввиду увеличения проектных смет и роста процентных ставок, а от некоторых придется и вовсе отказаться. "Инфраструктурное меню", разработанное правительством Российской Федерации, призвано не допустить снижения объемов инфраструктурного и жилищного строительства и поддержать ключевые проекты в регионах. Одним из ключевых механизмов в "меню" являются инфраструктурные облигации, оператором которых выступает единый институт развития в жилищной сфере в лице АО "ДОМ.РФ"."Инфраструктурные облигации – эффективный инструмент финансирования масштабных инфраструктурных проектов по льготной ставке. Регионы могут использовать этот механизм как для реализации жилищных проектов, так и для строительства коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры и других объектов общегородских нужд", – отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.В настоящий момент уже стартовали 13 проектов в 8 субъектах Российской Федерации, а в проработке находится более 50 проектов на общую сумму более 250 миллиардов рублей. Реализация таких проектов имеет мультипликативный эффект и могла бы выступить локомотивом поддержки экономики.Официальный сайт Петербургского международного экономического форума.

https://ria.ru/20220427/pmef-1785710129.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фонд "росконгресс", россия, пмэф