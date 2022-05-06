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На ПМЭФ-2022 обсудят эффективность инфраструктурных облигаций в регионах - РИА Новости, 06.05.2022
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На ПМЭФ-2022 обсудят эффективность инфраструктурных облигаций в регионах
На ПМЭФ-2022 обсудят эффективность инфраструктурных облигаций в регионах - РИА Новости, 06.05.2022
На ПМЭФ-2022 обсудят эффективность инфраструктурных облигаций в регионах
Сессия "Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов" включена в деловую программу юбилейного 25-го Петербургского международного... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:36
2022-05-06T13:36
фонд "росконгресс"
россия
пмэф
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Сессия "Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов" включена в деловую программу юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума, который состоится 15-18 июня в КВЦ "Экспофорум", говорится в сообщении Фонда Росконгресс.Санкционное давление, высокая инфляция и нарушение логистических цепочек несомненно оказывают значимое влияние на перспективы развития экономик регионов. Без эффективных мер государственной поддержки многие региональные проекты, запланированные к реализации в этом году, потребуют пересмотра ввиду увеличения проектных смет и роста процентных ставок, а от некоторых придется и вовсе отказаться. "Инфраструктурное меню", разработанное правительством Российской Федерации, призвано не допустить снижения объемов инфраструктурного и жилищного строительства и поддержать ключевые проекты в регионах. Одним из ключевых механизмов в "меню" являются инфраструктурные облигации, оператором которых выступает единый институт развития в жилищной сфере в лице АО "ДОМ.РФ"."Инфраструктурные облигации – эффективный инструмент финансирования масштабных инфраструктурных проектов по льготной ставке. Регионы могут использовать этот механизм как для реализации жилищных проектов, так и для строительства коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры и других объектов общегородских нужд", – отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.В настоящий момент уже стартовали 13 проектов в 8 субъектах Российской Федерации, а в проработке находится более 50 проектов на общую сумму более 250 миллиардов рублей. Реализация таких проектов имеет мультипликативный эффект и могла бы выступить локомотивом поддержки экономики.Официальный сайт Петербургского международного экономического форума.
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фонд "росконгресс", россия, пмэф
13:36 06.05.2022
 

На ПМЭФ-2022 обсудят эффективность инфраструктурных облигаций в регионах

© Фото : Фонд РосконгрессНа ПМЭФ-2022 обсудят эффективность инфраструктурных облигаций в регионах
На ПМЭФ-2022 обсудят эффективность инфраструктурных облигаций в регионах - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Сессия "Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов" включена в деловую программу юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума, который состоится 15-18 июня в КВЦ "Экспофорум", говорится в сообщении Фонда Росконгресс.
Санкционное давление, высокая инфляция и нарушение логистических цепочек несомненно оказывают значимое влияние на перспективы развития экономик регионов. Без эффективных мер государственной поддержки многие региональные проекты, запланированные к реализации в этом году, потребуют пересмотра ввиду увеличения проектных смет и роста процентных ставок, а от некоторых придется и вовсе отказаться. "Инфраструктурное меню", разработанное правительством Российской Федерации, призвано не допустить снижения объемов инфраструктурного и жилищного строительства и поддержать ключевые проекты в регионах. Одним из ключевых механизмов в "меню" являются инфраструктурные облигации, оператором которых выступает единый институт развития в жилищной сфере в лице АО "ДОМ.РФ".
Стенд с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 12:16
Росконгресс рассказал о программе 25-го ПМЭФ
"Инфраструктурные облигации – эффективный инструмент финансирования масштабных инфраструктурных проектов по льготной ставке. Регионы могут использовать этот механизм как для реализации жилищных проектов, так и для строительства коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры и других объектов общегородских нужд", – отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
В настоящий момент уже стартовали 13 проектов в 8 субъектах Российской Федерации, а в проработке находится более 50 проектов на общую сумму более 250 миллиардов рублей. Реализация таких проектов имеет мультипликативный эффект и могла бы выступить локомотивом поддержки экономики.
Официальный сайт Петербургского международного экономического форума.
 
Фонд "Росконгресс"РоссияПМЭФ
 
 
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