https://ria.ru/20220506/plyazhi-1787063882.html

В Крыму готовят около 450 пляжей к купальному сезону

В Крыму готовят около 450 пляжей к купальному сезону - РИА Новости, 06.05.2022

В Крыму готовят около 450 пляжей к купальному сезону

Около 450 пляжей готовят к предстоящему купальному сезону в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:13

2022-05-06T10:13

2022-05-06T10:13

туризм

новости - туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

еда - туризм

туристы

республика крым

отели

отдых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749470117_0:108:1010:676_1920x0_80_0_0_c2ab59b44ec7bed7486f39d8d3251bf2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Около 450 пляжей готовят к предстоящему купальному сезону в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Он добавил, что в высокий сезон в республике работает более тысячи отелей и санаториев общей вместимостью более 165 тысяч мест. Многие объекты размещения уже предлагают дополнительные скидки и программы лояльности для гостей и жителей полуострова.Кроме того, по информации пресс-службы, в этом году туристов ждут новинки. Скоро для экскурсий откроется пещера "Таврида", также уже работают винные парки Winepark и "Долина Святого Саввы" – на территории последнего находится самая древняя винодельня в Восточной Европе.

https://ria.ru/20220505/krym-1787058980.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), еда - туризм, туристы, республика крым, отели, отдых, курорт