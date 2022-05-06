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В Крыму готовят около 450 пляжей к купальному сезону - РИА Новости, 06.05.2022
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Туризм
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В Крыму готовят около 450 пляжей к купальному сезону
В Крыму готовят около 450 пляжей к купальному сезону - РИА Новости, 06.05.2022
В Крыму готовят около 450 пляжей к купальному сезону
Около 450 пляжей готовят к предстоящему купальному сезону в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:13
2022-05-06T10:13
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
еда - туризм
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республика крым
отели
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Около 450 пляжей готовят к предстоящему купальному сезону в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Он добавил, что в высокий сезон в республике работает более тысячи отелей и санаториев общей вместимостью более 165 тысяч мест. Многие объекты размещения уже предлагают дополнительные скидки и программы лояльности для гостей и жителей полуострова.Кроме того, по информации пресс-службы, в этом году туристов ждут новинки. Скоро для экскурсий откроется пещера "Таврида", также уже работают винные парки Winepark и "Долина Святого Саввы" – на территории последнего находится самая древняя винодельня в Восточной Европе.
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новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), еда - туризм, туристы, республика крым, отели, отдых, курорт
10:13 06.05.2022
 
В Крыму готовят около 450 пляжей к купальному сезону

Около 450 пляжей готовят к предстоящему купальному сезону в Крыму, сообщает Волченко

© Фото : отель "Алые Паруса"Пляж отеля "Алые Паруса" в Крыму
Пляж отеля Алые Паруса в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : отель "Алые Паруса"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Около 450 пляжей готовят к предстоящему купальному сезону в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"В Крыму спокойно, безопасно, можно отдыхать прямо сейчас. Сотрудники МЧС обследуют акваторию морского дна, обучают матросов-спасателей. Завершаются работы по благоустройству, устраняются последствия штормов, налаживается сервис. Пляжи будут готовы к началу купального сезона", — сказал Волченко журналистам.
Он добавил, что в высокий сезон в республике работает более тысячи отелей и санаториев общей вместимостью более 165 тысяч мест. Многие объекты размещения уже предлагают дополнительные скидки и программы лояльности для гостей и жителей полуострова.
Кроме того, по информации пресс-службы, в этом году туристов ждут новинки. Скоро для экскурсий откроется пещера "Таврида", также уже работают винные парки Winepark и "Долина Святого Саввы" – на территории последнего находится самая древняя винодельня в Восточной Европе.
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