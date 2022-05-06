17:16 06.05.2022 (обновлено: 17:17 06.05.2022)
В Сургутском районе Югры из ветхого жилья переселили более 50 семей
Более 50 семей переселили из ветхого жилья в Сургутском районе Югры с начала года
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Более 50 семей с начала 2022 года получили новые квартиры взамен аварийного жилья в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"В первом квартале 2022 года за счет квартир, приобретенных в прошлом году, расселено 5,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в которых проживало более 150 человек – 53 семьи", - сказал Трубецкой.
По его словам, направленная в начале текущего года заявка на выделение средств окружного бюджета в размере 2,4 миллиарда рублей находится на рассмотрении в правительстве региона, ожидается, что финансирование текущего года будет не менее 1,8 миллиарда рублей – уровня 2020 года. При наличии достаточного финансирования власти объявят аукционы на выкуп жилых помещений для предоставления гражданам в городских поселениях Белый Яр и Лянтор.
Как подчеркнул глава муниципалитета, за последние пять лет Сургутский район набрал положительную динамику в вопросе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Так, с 2017 года расселено более 117 тысяч квадратных метров, что в два раза превышает площадь, расселенную в период с 2011-го по 2016 годы.
Ранее Трубецкой сообщал, что в течение 2022 года не менее 200 семей, живущих в Сургутском районе, смогут переехать из аварийного жилья, на эти цели из бюджета заложено 640 миллионов рублей.
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