https://ria.ru/20220506/pereselenie-1787264835.html

В Сургутском районе Югры из ветхого жилья переселили более 50 семей

В Сургутском районе Югры из ветхого жилья переселили более 50 семей - РИА Новости, 06.05.2022

В Сургутском районе Югры из ветхого жилья переселили более 50 семей

Более 50 семей с начала 2022 года получили новые квартиры взамен аварийного жилья в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:16

2022-05-06T17:16

2022-05-06T17:17

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

белый яр

лянтор

югра

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Более 50 семей с начала 2022 года получили новые квартиры взамен аварийного жилья в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой."В первом квартале 2022 года за счет квартир, приобретенных в прошлом году, расселено 5,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в которых проживало более 150 человек – 53 семьи", - сказал Трубецкой.По его словам, направленная в начале текущего года заявка на выделение средств окружного бюджета в размере 2,4 миллиарда рублей находится на рассмотрении в правительстве региона, ожидается, что финансирование текущего года будет не менее 1,8 миллиарда рублей – уровня 2020 года. При наличии достаточного финансирования власти объявят аукционы на выкуп жилых помещений для предоставления гражданам в городских поселениях Белый Яр и Лянтор.Как подчеркнул глава муниципалитета, за последние пять лет Сургутский район набрал положительную динамику в вопросе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Так, с 2017 года расселено более 117 тысяч квадратных метров, что в два раза превышает площадь, расселенную в период с 2011-го по 2016 годы.Ранее Трубецкой сообщал, что в течение 2022 года не менее 200 семей, живущих в Сургутском районе, смогут переехать из аварийного жилья, на эти цели из бюджета заложено 640 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220420/rayon-1784423032.html

https://ria.ru/20220427/sooruzhenie-1785735217.html

сургутский район

белый яр

лянтор

ханты-мансийский автономный округ

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сургутский район, белый яр, лянтор, югра, ханты-мансийский автономный округ