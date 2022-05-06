https://ria.ru/20220506/peregovory-1787323383.html

Россия и Белоруссия обсудят поправки в соглашениях о поставках газа

Россия и Белоруссия обсудят поправки в соглашениях о поставках газа - РИА Новости, 06.05.2022

Россия и Белоруссия обсудят поправки в соглашениях о поставках газа

Белоруссия и Россия проведут переговоры о поправках в соглашения по поставкам газа и деятельности "Белтрансгаза", сообщает госагентство Белта со ссылкой на... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T22:25

2022-05-06T22:25

2022-05-06T22:25

экономика

александр лукашенко

белоруссия

белтрансгаз

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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Белоруссия и Россия проведут переговоры о поправках в соглашения по поставкам газа и деятельности "Белтрансгаза", сообщает госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.Глава белорусского государства Александр Лукашенко подписал указы, одобрив в качестве основы для переговоров проекты протоколов о внесении поправок в межправительственные соглашения Белоруссии и России от 25 ноября 2011 года."Одобрены проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, а также проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз", - информирует госагентство.Таким образом, правительство Белоруссии уполномочено на переговоры по проектам протоколов, внесение в них изменений, не имеющих принципиального характера, и подписание при достижении договоренности в пределах одобренных проектов.

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экономика, александр лукашенко, белоруссия, белтрансгаз