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Россия и Белоруссия обсудят поправки в соглашениях о поставках газа - РИА Новости, 06.05.2022
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Россия и Белоруссия обсудят поправки в соглашениях о поставках газа
Россия и Белоруссия обсудят поправки в соглашениях о поставках газа - РИА Новости, 06.05.2022
Россия и Белоруссия обсудят поправки в соглашениях о поставках газа
Белоруссия и Россия проведут переговоры о поправках в соглашения по поставкам газа и деятельности "Белтрансгаза", сообщает госагентство Белта со ссылкой на... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:25
2022-05-06T22:25
экономика
александр лукашенко
белоруссия
белтрансгаз
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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Белоруссия и Россия проведут переговоры о поправках в соглашения по поставкам газа и деятельности "Белтрансгаза", сообщает госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.Глава белорусского государства Александр Лукашенко подписал указы, одобрив в качестве основы для переговоров проекты протоколов о внесении поправок в межправительственные соглашения Белоруссии и России от 25 ноября 2011 года."Одобрены проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, а также проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз", - информирует госагентство.Таким образом, правительство Белоруссии уполномочено на переговоры по проектам протоколов, внесение в них изменений, не имеющих принципиального характера, и подписание при достижении договоренности в пределах одобренных проектов.
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экономика, александр лукашенко, белоруссия, белтрансгаз
22:25 06.05.2022
 
Россия и Белоруссия обсудят поправки в соглашениях о поставках газа

Россия и Белоруссия обсудят поправки в соглашениях о поставках газа

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Белоруссия и Россия проведут переговоры о поправках в соглашения по поставкам газа и деятельности "Белтрансгаза", сообщает госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.
Глава белорусского государства Александр Лукашенко подписал указы, одобрив в качестве основы для переговоров проекты протоколов о внесении поправок в межправительственные соглашения Белоруссии и России от 25 ноября 2011 года.
"Одобрены проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, а также проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз", - информирует госагентство.
Таким образом, правительство Белоруссии уполномочено на переговоры по проектам протоколов, внесение в них изменений, не имеющих принципиального характера, и подписание при достижении договоренности в пределах одобренных проектов.
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ЭкономикаАлександр ЛукашенкоБелоруссияБелтрансгаз
 
 
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