https://ria.ru/20220506/peregovory-1787312101.html
Глава ПМР оценил сроки проведения очередного раунда переговоров с Молдавией
Глава ПМР оценил сроки проведения очередного раунда переговоров с Молдавией - РИА Новости, 06.05.2022
Глава ПМР оценил сроки проведения очередного раунда переговоров с Молдавией
Очередной раунд переговоров представителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики и Молдавии может состояться в конце мая, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:42
2022-05-06T20:42
2022-05-06T20:42
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
обсе
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Очередной раунд переговоров представителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики и Молдавии может состояться в конце мая, заявил в пятницу глава ПМР Вадим Красносельский."И молдавская, и приднестровская сторона в конце мая сядем за стол переговоров и продолжим диалог. Я говорю об осторожном оптимизме", - сказал глава ПМР.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 и 2021 годов не удалось провести ни одного заседания в этом формате.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787311525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, обсе, вадим красносельский
Глава ПМР оценил сроки проведения очередного раунда переговоров с Молдавией
Красносельский: очередной раунд переговоров ПМР и Молдавии может состояться в конце мая