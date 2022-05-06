https://ria.ru/20220506/peregovory-1787161030.html

Российско-украинские переговоры находятся в стагнации, заявили в МИД

Российско-украинские переговоры находятся в стагнации, заявили в МИД - РИА Новости, 06.05.2022

Российско-украинские переговоры находятся в стагнации, заявили в МИД

Российско-украинские переговоры находятся в стагнации, заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев на брифинге в Москве. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:32

2022-05-06T11:32

2022-05-06T12:18

обострение ситуации в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

украина

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российско-украинские переговоры находятся в стагнации, заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев на брифинге в Москве."На этом фоне (поставок Запада вооружений Украине - ред.) понятно отсутствие заинтересованности Киева и его западных наставников в поиске мирного урегулирования. Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/peregovory-1786960042.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина