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Дипломаты раскритиковали идею снести памятники советским воинам в Литве - РИА Новости, 06.05.2022
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Дипломаты раскритиковали идею снести памятники советским воинам в Литве
Дипломаты раскритиковали идею снести памятники советским воинам в Литве - РИА Новости, 06.05.2022
Дипломаты раскритиковали идею снести памятники советским воинам в Литве
Посольство России в Литве раскритиковало намерение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса инициировать исключение шести памятников советским воинам на столичном... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T21:22
2022-05-06T21:23
в мире
ремигиюс шимашюс
вильнюс
литва
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посольство России в Литве раскритиковало намерение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса инициировать исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.Ранее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс завил, что инициирует снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Памятники внесены в реестр охраняемого культурного наследия."В попытке дешевым популизмом завоевать уважение среди себе подобных Р.Шимашюс переходит все допустимые человеческие границы. Видимо, устраивать политические акции куда проще, чем заниматься реальными проблемами городского хозяйства", - говорится в комментарии дипмиссии в Telegram-канале.Посольство подчеркнуло, что Шимашюс сделал свое заявление "накануне священного для многих жителей Литвы праздника – Дня Победы" при том, что среди похороненных на Антакальнисском кладбище солдат Красной Армии есть и этнические литовцы."Надеемся, что в Литве найдут в себе смелость высказаться против подобных кощунственных инициатив и не позволят осквернить память тех, кто ценой своей жизни освободил литовскую землю от нацистских захватчиков. Гражданин Шимашюс – руки прочь от мертвых!" - говорится в сообщении дипмиссии.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
https://ria.ru/20220506/litva-1787208352.html
https://ria.ru/20220506/litva-1787180362.html
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в мире, ремигиюс шимашюс, вильнюс, литва, россия
21:22 06.05.2022 (обновлено: 21:23 06.05.2022)
 
Дипломаты раскритиковали идею снести памятники советским воинам в Литве

Посольство России раскритиковало намерение мэра Вильнюса снести памятники советским воинам

© РИА Новости / Сергей Титов / Перейти в фотобанкПамятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва
Памятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Сергей Титов
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Памятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посольство России в Литве раскритиковало намерение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса инициировать исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.
Ранее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс завил, что инициирует снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Памятники внесены в реестр охраняемого культурного наследия.
"В попытке дешевым популизмом завоевать уважение среди себе подобных Р.Шимашюс переходит все допустимые человеческие границы. Видимо, устраивать политические акции куда проще, чем заниматься реальными проблемами городского хозяйства", - говорится в комментарии дипмиссии в Telegram-канале.
Посольство подчеркнуло, что Шимашюс сделал свое заявление "накануне священного для многих жителей Литвы праздника – Дня Победы" при том, что среди похороненных на Антакальнисском кладбище солдат Красной Армии есть и этнические литовцы.
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"Надеемся, что в Литве найдут в себе смелость высказаться против подобных кощунственных инициатив и не позволят осквернить память тех, кто ценой своей жизни освободил литовскую землю от нацистских захватчиков. Гражданин Шимашюс – руки прочь от мертвых!" - говорится в сообщении дипмиссии.
У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
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