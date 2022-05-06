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Росгвардейцы привели в порядок воинские памятники в Харьковской области - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Росгвардейцы привели в порядок воинские памятники в Харьковской области
Росгвардейцы привели в порядок воинские памятники в Харьковской области - РИА Новости, 06.05.2022
Росгвардейцы привели в порядок воинские памятники в Харьковской области
Военные Росгвардии привели в порядок мемориалы Великой Отечественной войны в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:42
2022-05-06T15:42
обострение ситуации в днр и лнр
харьковская область
изюм (город)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военные Росгвардии привели в порядок мемориалы Великой Отечественной войны в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства."В преддверии Дня Победы в городе Изюме и населенных пунктах Изюмского района Харьковской области военнослужащие Росгвардии отдали дань памяти бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Спецназовцы провели косметический ремонт, обновили краску на фасадах памятников и гранитных плитах, провели уборку прилегающих территорий, высадили цветы на клумбах", - говорится в релизе.В ведомстве добавили, что после восстановления памятников росгвардейцы возложили венки и почтили память павших минутой молчания. Также они раздали местным жителям георгиевские ленточки.
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харьковская область
изюм (город)
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харьковская область, изюм (город), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире
15:42 06.05.2022
 
Росгвардейцы привели в порядок воинские памятники в Харьковской области

Росгвардейцы привели в порядок мемориалы Великой Отечественной войны в Харьковской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии
Военнослужащий Росгвардии - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Военнослужащий Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военные Росгвардии привели в порядок мемориалы Великой Отечественной войны в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.
"В преддверии Дня Победы в городе Изюме и населенных пунктах Изюмского района Харьковской области военнослужащие Росгвардии отдали дань памяти бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Спецназовцы провели косметический ремонт, обновили краску на фасадах памятников и гранитных плитах, провели уборку прилегающих территорий, высадили цветы на клумбах", - говорится в релизе.
В ведомстве добавили, что после восстановления памятников росгвардейцы возложили венки и почтили память павших минутой молчания. Также они раздали местным жителям георгиевские ленточки.
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРХарьковская областьИзюм (город)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)В мире
 
 
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