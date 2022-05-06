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Росгвардейцы привели в порядок воинские памятники в Харьковской области
Росгвардейцы привели в порядок воинские памятники в Харьковской области - РИА Новости, 06.05.2022
Росгвардейцы привели в порядок воинские памятники в Харьковской области
Военные Росгвардии привели в порядок мемориалы Великой Отечественной войны в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:42
2022-05-06T15:42
2022-05-06T15:42
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харьковская область
изюм (город)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военные Росгвардии привели в порядок мемориалы Великой Отечественной войны в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства."В преддверии Дня Победы в городе Изюме и населенных пунктах Изюмского района Харьковской области военнослужащие Росгвардии отдали дань памяти бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Спецназовцы провели косметический ремонт, обновили краску на фасадах памятников и гранитных плитах, провели уборку прилегающих территорий, высадили цветы на клумбах", - говорится в релизе.В ведомстве добавили, что после восстановления памятников росгвардейцы возложили венки и почтили память павших минутой молчания. Также они раздали местным жителям георгиевские ленточки.
https://ria.ru/20220505/dom-1786926374.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, изюм (город), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире
Росгвардейцы привели в порядок воинские памятники в Харьковской области
Росгвардейцы привели в порядок мемориалы Великой Отечественной войны в Харьковской области