https://ria.ru/20220506/ostavlenie-1787177798.html

Жительница Тулы оставила детей взаперти без еды на Новый год на три дня

Жительница Тулы оставила детей взаперти без еды на Новый год на три дня - РИА Новости, 06.05.2022

Жительница Тулы оставила детей взаперти без еды на Новый год на три дня

Жительница Тулы попала под следствие после того, как стало известно, что она ушла накануне Нового года из дома на три дня, оставив троих маленьких детей в... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:26

2022-05-06T12:26

2022-05-06T12:26

происшествия

тула

россия

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Жительница Тулы попала под следствие после того, как стало известно, что она ушла накануне Нового года из дома на три дня, оставив троих маленьких детей в запертой комнате без еды, также мать могут лишить родительских прав, сообщила прокуратура Тульской области."Установлено, что 32-летняя жительница Тулы с 31.12.2021 по 03.01.2022 оставила детей полутора, трех и 10 лет одних в квартире без присмотра взрослых. Перед уходом мать заперла дверь в комнату детей на щеколду, забив ее гвоздем. Оставив детей без еды, женщина поставила малолетних в опасное для жизни и здоровья состояние. Спустя двое суток детям удалось освободиться и обратиться за помощью к соседке", - говорится в сообщении.Сообщается, что по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). "В настоящее время дети находятся под временной опекой у бабушки, в суде рассматривается иск о лишении матери родительских прав", - информирует прокуратура.

https://ria.ru/20220118/roditeli-1768415387.html

тула

россия

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тула, россия, тульская область