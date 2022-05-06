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Жительница Тулы оставила детей взаперти без еды на Новый год на три дня - РИА Новости, 06.05.2022
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Жительница Тулы оставила детей взаперти без еды на Новый год на три дня
Жительница Тулы оставила детей взаперти без еды на Новый год на три дня - РИА Новости, 06.05.2022
Жительница Тулы оставила детей взаперти без еды на Новый год на три дня
Жительница Тулы попала под следствие после того, как стало известно, что она ушла накануне Нового года из дома на три дня, оставив троих маленьких детей в... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:26
2022-05-06T12:26
происшествия
тула
россия
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Жительница Тулы попала под следствие после того, как стало известно, что она ушла накануне Нового года из дома на три дня, оставив троих маленьких детей в запертой комнате без еды, также мать могут лишить родительских прав, сообщила прокуратура Тульской области."Установлено, что 32-летняя жительница Тулы с 31.12.2021 по 03.01.2022 оставила детей полутора, трех и 10 лет одних в квартире без присмотра взрослых. Перед уходом мать заперла дверь в комнату детей на щеколду, забив ее гвоздем. Оставив детей без еды, женщина поставила малолетних в опасное для жизни и здоровья состояние. Спустя двое суток детям удалось освободиться и обратиться за помощью к соседке", - говорится в сообщении.Сообщается, что по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). "В настоящее время дети находятся под временной опекой у бабушки, в суде рассматривается иск о лишении матери родительских прав", - информирует прокуратура.
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происшествия, тула, россия, тульская область
12:26 06.05.2022
 
Жительница Тулы оставила детей взаперти без еды на Новый год на три дня

Тулячка попала под следствие за оставление детей взаперти без еды на Новый год на три дня

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Жительница Тулы попала под следствие после того, как стало известно, что она ушла накануне Нового года из дома на три дня, оставив троих маленьких детей в запертой комнате без еды, также мать могут лишить родительских прав, сообщила прокуратура Тульской области.
"Установлено, что 32-летняя жительница Тулы с 31.12.2021 по 03.01.2022 оставила детей полутора, трех и 10 лет одних в квартире без присмотра взрослых. Перед уходом мать заперла дверь в комнату детей на щеколду, забив ее гвоздем. Оставив детей без еды, женщина поставила малолетних в опасное для жизни и здоровья состояние. Спустя двое суток детям удалось освободиться и обратиться за помощью к соседке", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). "В настоящее время дети находятся под временной опекой у бабушки, в суде рассматривается иск о лишении матери родительских прав", - информирует прокуратура.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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