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МИД назвал вопрос о применении ядерного оружия против Британии абсурдным - РИА Новости, 06.05.2022
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МИД назвал вопрос о применении ядерного оружия против Британии абсурдным
МИД назвал вопрос о применении ядерного оружия против Британии абсурдным - РИА Новости, 06.05.2022
МИД назвал вопрос о применении ядерного оружия против Британии абсурдным
Заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев назвал абсурдной саму постановку вопроса о якобы возможности использования Россией ядерного оружия с целью... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:23
2022-05-06T12:23
сергей лавров
россия
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москва
в мире
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великобритания
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев назвал абсурдной саму постановку вопроса о якобы возможности использования Россией ядерного оружия с целью "потопить Великобританию" и считает это неуклюжей попыткой отвлечь внимание от действительно важных проблем на Украине.В ходе брифинга британский журналист задал вопрос о якобы возможности использования Россией ядерного оружия с целью "потопить Великобританию"."Я понял ваш вопрос как очередную неуклюжую попытку переместить фокус внимания британской общественности с действительно важных событий, происходящих в настоящее время на Украине, на обсуждение вопросов, сама постановка которых выглядит абсурдно", - сказал Зайцев на брифинге в Москве.Он напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не угрожает никому ядерной войной, а разговоры об этом начинают западные страны, а также что именно Россия много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием."Если говорить о рисках и возможных причинах для беспокойства, то они генерируются не российским телевидением..., а последствиями действий стран Запада, в том числе проводящими деструктивную активность властями Великобритании", - подчеркнул Зайцев.Ранее Лавров заявлял, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать, но есть много желающих, которые готовы раздувать эту угрозу искусственно.
https://ria.ru/20220427/berbok-1785751098.html
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сергей лавров, россия, украина, москва, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания
12:23 06.05.2022
 
МИД назвал вопрос о применении ядерного оружия против Британии абсурдным

Замглавы департамента МИД Зайцев назвал вопрос о применении ЯО против Британии абсурдным

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев назвал абсурдной саму постановку вопроса о якобы возможности использования Россией ядерного оружия с целью "потопить Великобританию" и считает это неуклюжей попыткой отвлечь внимание от действительно важных проблем на Украине.
В ходе брифинга британский журналист задал вопрос о якобы возможности использования Россией ядерного оружия с целью "потопить Великобританию".
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Глава МИД ФРГ ответила на вопрос о возможной угрозе ядерного конфликта
"Я понял ваш вопрос как очередную неуклюжую попытку переместить фокус внимания британской общественности с действительно важных событий, происходящих в настоящее время на Украине, на обсуждение вопросов, сама постановка которых выглядит абсурдно", - сказал Зайцев на брифинге в Москве.
Он напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не угрожает никому ядерной войной, а разговоры об этом начинают западные страны, а также что именно Россия много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием.
"Если говорить о рисках и возможных причинах для беспокойства, то они генерируются не российским телевидением..., а последствиями действий стран Запада, в том числе проводящими деструктивную активность властями Великобритании", - подчеркнул Зайцев.
Ранее Лавров заявлял, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать, но есть много желающих, которые готовы раздувать эту угрозу искусственно.
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