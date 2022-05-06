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МИД назвал вопрос о применении ядерного оружия против Британии абсурдным

МИД назвал вопрос о применении ядерного оружия против Британии абсурдным - РИА Новости, 06.05.2022

МИД назвал вопрос о применении ядерного оружия против Британии абсурдным

Заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев назвал абсурдной саму постановку вопроса о якобы возможности использования Россией ядерного оружия с целью... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:23

2022-05-06T12:23

2022-05-06T12:23

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев назвал абсурдной саму постановку вопроса о якобы возможности использования Россией ядерного оружия с целью "потопить Великобританию" и считает это неуклюжей попыткой отвлечь внимание от действительно важных проблем на Украине.В ходе брифинга британский журналист задал вопрос о якобы возможности использования Россией ядерного оружия с целью "потопить Великобританию"."Я понял ваш вопрос как очередную неуклюжую попытку переместить фокус внимания британской общественности с действительно важных событий, происходящих в настоящее время на Украине, на обсуждение вопросов, сама постановка которых выглядит абсурдно", - сказал Зайцев на брифинге в Москве.Он напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не угрожает никому ядерной войной, а разговоры об этом начинают западные страны, а также что именно Россия много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием."Если говорить о рисках и возможных причинах для беспокойства, то они генерируются не российским телевидением..., а последствиями действий стран Запада, в том числе проводящими деструктивную активность властями Великобритании", - подчеркнул Зайцев.Ранее Лавров заявлял, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать, но есть много желающих, которые готовы раздувать эту угрозу искусственно.

https://ria.ru/20220427/berbok-1785751098.html

https://ria.ru/20220426/ugroza-1785596947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сергей лавров, россия, украина, москва, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания