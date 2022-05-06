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Россия не намерена применять ядерное оружие на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/oruzhie-1787168284.html
Россия не намерена применять ядерное оружие на Украине, заявили в МИД
Россия не намерена применять ядерное оружие на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 06.05.2022
Россия не намерена применять ядерное оружие на Украине, заявили в МИД
Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:52
2022-05-06T14:49
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
украина
ядерное оружие
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев."Нам неоднократно приходилось опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в специальной военной операции ядерного оружия. Это намеренная ложь", - сказал Зайцев на брифинге в пятницу.Он добавил, что Россия твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми "в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана". "В прошлом году именно Россия смогла убедить США, а затем и всю ядерную пятерку подтвердить приверженность этому принципу", - напомнил Зайцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220505/volodin-1787094741.html
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60
"Это намеренная ложь" – Зайцев о возможном применении ядерного оружия на Украине
"Нам неоднократно приходилось опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в специальной военной операции ядерного оружия. Это намеренная ложь", - сказал Зайцев на брифинге в пятницу.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, украина, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр
11:52 06.05.2022 (обновлено: 14:49 06.05.2022)
 
Россия не намерена применять ядерное оружие на Украине, заявили в МИД

МИД: Россия не намерена применять ядерное оружие во время операции на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
"Нам неоднократно приходилось опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в специальной военной операции ядерного оружия. Это намеренная ложь", - сказал Зайцев на брифинге в пятницу.
Он добавил, что Россия твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми "в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана". "В прошлом году именно Россия смогла убедить США, а затем и всю ядерную пятерку подтвердить приверженность этому принципу", - напомнил Зайцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ миреУкраинаЯдерное оружиеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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