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Россия не угрожает США, заявил Антонов - РИА Новости, 06.05.2022
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Россия не угрожает США, заявил Антонов
Россия не угрожает США, заявил Антонов - РИА Новости, 06.05.2022
Россия не угрожает США, заявил Антонов
Москва не угрожает США и их европейским союзникам и считает безосновательными звучащие с их стороны обвинения в "агрессивной ядерной риторике", заявил посол... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T00:56
2022-05-06T01:38
в мире
россия
сша
вашингтон
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Москва не угрожает США и их европейским союзникам и считает безосновательными звучащие с их стороны обвинения в "агрессивной ядерной риторике", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek.Кроме того, посол указал на безосновательность обвинений в адрес Москвы в "агрессивной ядерной риторике".Глава дипмиссии напомнил, что условия, при которых возможно применение ядерного оружия, прописаны в "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания"."Оно может быть использовано в ответ на применение против России и ее союзников оружия массового уничтожения или в случае агрессии против нашей страны, когда под угрозу поставлено само существование государства", — добавил он.Антонов также посетовал, что нынешнее поколение "натовских политиков явно не воспринимает ядерную угрозу всерьез".
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в мире, россия, сша, вашингтон, анатолий антонов
00:56 06.05.2022 (обновлено: 01:38 06.05.2022)
 
Россия не угрожает США, заявил Антонов

Посол Антонов: Россия не угрожает США, обвинения в ядерной риторике безосновательны

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Москва не угрожает США и их европейским союзникам и считает безосновательными звучащие с их стороны обвинения в "агрессивной ядерной риторике", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek.
"Наша страна не угрожает США и их европейским союзникам, а, наоборот, предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса. Мы вынуждены предупреждать о возникающих рисках, связанных с вмешательством натовских государств в российскую специальную военную операцию", — отметил Антонов.
Кроме того, посол указал на безосновательность обвинений в адрес Москвы в "агрессивной ядерной риторике".

"Подобные спекуляции — часть пропагандистской кампании, развернутой против России в ответ на наши шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с украинской территории", — подчеркнул Антонов.

Глава дипмиссии напомнил, что условия, при которых возможно применение ядерного оружия, прописаны в "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".
"Оно может быть использовано в ответ на применение против России и ее союзников оружия массового уничтожения или в случае агрессии против нашей страны, когда под угрозу поставлено само существование государства", — добавил он.
Антонов также посетовал, что нынешнее поколение "натовских политиков явно не воспринимает ядерную угрозу всерьез".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
00:30
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