https://ria.ru/20220506/obvineniya-1787115110.html

Россия не угрожает США, заявил Антонов

Россия не угрожает США, заявил Антонов - РИА Новости, 06.05.2022

Россия не угрожает США, заявил Антонов

Москва не угрожает США и их европейским союзникам и считает безосновательными звучащие с их стороны обвинения в "агрессивной ядерной риторике", заявил посол... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T00:56

2022-05-06T00:56

2022-05-06T01:38

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россия

сша

вашингтон

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Москва не угрожает США и их европейским союзникам и считает безосновательными звучащие с их стороны обвинения в "агрессивной ядерной риторике", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek.Кроме того, посол указал на безосновательность обвинений в адрес Москвы в "агрессивной ядерной риторике".Глава дипмиссии напомнил, что условия, при которых возможно применение ядерного оружия, прописаны в "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания"."Оно может быть использовано в ответ на применение против России и ее союзников оружия массового уничтожения или в случае агрессии против нашей страны, когда под угрозу поставлено само существование государства", — добавил он.Антонов также посетовал, что нынешнее поколение "натовских политиков явно не воспринимает ядерную угрозу всерьез".

https://ria.ru/20220506/stabilnost-1787114280.html

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в мире, россия, сша, вашингтон, анатолий антонов