https://ria.ru/20220506/obuchenie-1787319892.html
США обучили более 200 украинцев использованию гаубиц, заявил Пентагон
США обучили более 200 украинцев использованию гаубиц, заявил Пентагон - РИА Новости, 06.05.2022
США обучили более 200 украинцев использованию гаубиц, заявил Пентагон
США обучили более 200 украинцев обращению с американскими гаубицами, тренируют еще 150 в данный момент, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T21:54
2022-05-06T21:54
2022-05-06T21:54
в мире
пентагон
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. США обучили более 200 украинцев обращению с американскими гаубицами, тренируют еще 150 в данный момент, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."На данный момент более 220 украинских солдат закончили обучение по использованию М777", - сообщил Кирби на брифинге.Он добавил, что в данный момент еще 150 человек учат обращению с гаубицами.Пятнадцать человек обучили использованию радаров, добавил Кирби, 60 военных прошли тренировку по использованию БПМ М113, еще 50 проходят в данным момент.
https://ria.ru/20220505/nato-1787012981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пентагон, сша, украина, джон кирби
США обучили более 200 украинцев использованию гаубиц, заявил Пентагон
Пентагон: США обучили более 200 украинцев использованию гаубиц, тренируют еще 150