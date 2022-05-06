https://ria.ru/20220506/obuchenie-1787319892.html

США обучили более 200 украинцев использованию гаубиц, заявил Пентагон

США обучили более 200 украинцев использованию гаубиц, заявил Пентагон - РИА Новости, 06.05.2022

США обучили более 200 украинцев использованию гаубиц, заявил Пентагон

США обучили более 200 украинцев обращению с американскими гаубицами, тренируют еще 150 в данный момент, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T21:54

2022-05-06T21:54

2022-05-06T21:54

в мире

пентагон

сша

украина

джон кирби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758407830_0:27:2992:1710_1920x0_80_0_0_68f3434fe9ceb01457f8636f9a28814f.jpg

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. США обучили более 200 украинцев обращению с американскими гаубицами, тренируют еще 150 в данный момент, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."На данный момент более 220 украинских солдат закончили обучение по использованию М777", - сообщил Кирби на брифинге.Он добавил, что в данный момент еще 150 человек учат обращению с гаубицами.Пятнадцать человек обучили использованию радаров, добавил Кирби, 60 военных прошли тренировку по использованию БПМ М113, еще 50 проходят в данным момент.

https://ria.ru/20220505/nato-1787012981.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пентагон, сша, украина, джон кирби