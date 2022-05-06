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США обучили более 200 украинцев использованию гаубиц, заявил Пентагон - РИА Новости, 06.05.2022
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США обучили более 200 украинцев использованию гаубиц, заявил Пентагон
США обучили более 200 украинцев использованию гаубиц, заявил Пентагон - РИА Новости, 06.05.2022
США обучили более 200 украинцев использованию гаубиц, заявил Пентагон
США обучили более 200 украинцев обращению с американскими гаубицами, тренируют еще 150 в данный момент, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T21:54
2022-05-06T21:54
в мире
пентагон
сша
украина
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. США обучили более 200 украинцев обращению с американскими гаубицами, тренируют еще 150 в данный момент, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."На данный момент более 220 украинских солдат закончили обучение по использованию М777", - сообщил Кирби на брифинге.Он добавил, что в данный момент еще 150 человек учат обращению с гаубицами.Пятнадцать человек обучили использованию радаров, добавил Кирби, 60 военных прошли тренировку по использованию БПМ М113, еще 50 проходят в данным момент.
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в мире, пентагон, сша, украина, джон кирби
21:54 06.05.2022
 
США обучили более 200 украинцев использованию гаубиц, заявил Пентагон

Пентагон: США обучили более 200 украинцев использованию гаубиц, тренируют еще 150

CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword / Артиллеристы армии США во время учений
Артиллеристы армии США во время учений - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword /
Артиллеристы армии США во время учений . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. США обучили более 200 украинцев обращению с американскими гаубицами, тренируют еще 150 в данный момент, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"На данный момент более 220 украинских солдат закончили обучение по использованию М777", - сообщил Кирби на брифинге.
Он добавил, что в данный момент еще 150 человек учат обращению с гаубицами.
Пятнадцать человек обучили использованию радаров, добавил Кирби, 60 военных прошли тренировку по использованию БПМ М113, еще 50 проходят в данным момент.
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 15:04
Эксперт: поставки оружия Киеву могут привести к участию НАТО в кризисе
 
В миреПентагонСШАУкраинаДжон Кирби
 
 
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