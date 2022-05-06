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Украинские войска обстреляли Любовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Любовку в ДНР - РИА Новости, 06.05.2022
Украинские войска обстреляли Любовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Любовку в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T19:04
2022-05-06T19:04
2022-05-06T19:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Любовку в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.20 - н.п. Новомихайловка - н.п. Любовка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр, украина, донбасс
19:04 06.05.2022 (обновлено: 19:08 06.05.2022)
Украинские войска обстреляли Любовку в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Любовку