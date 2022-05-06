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Число жертв обрушения здания в Китае выросло до 53 человек - РИА Новости, 06.05.2022
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Число жертв обрушения здания в Китае выросло до 53 человек
Число жертв обрушения здания в Китае выросло до 53 человек - РИА Новости, 06.05.2022
Число жертв обрушения здания в Китае выросло до 53 человек
Число жертв обрушения здания в городе Чанша в провинции Хунань выросло до 53 человек, поисково-спасательные работы завершены, сообщает в Центральное телевидение РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T05:30
2022-05-06T09:41
в мире
китай
чанша
хунань
пекин
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ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Число жертв обрушения здания в городе Чанша в провинции Хунань выросло до 53 человек, поисково-спасательные работы завершены, сообщает в Центральное телевидение Китая.Ранее было известно о 26 погибших.Шестиэтажное здание обрушилось 29 апреля. Там располагались магазины, предприятия общественного питания, а также небольшая гостиница. Власти 30 апреля сообщили, что под завалами оказались 23 человека, также стало известно о порядка 40 пропавших без вести.Поисково-спасательная операция на месте происшествия была завершена, все оказавшиеся под завалами и пропавшие без вести люди были обнаружены. Спасатели смогли извлечь из-под завалов живыми 10 пострадавших, всем им оказана необходимая медицинская помощь.Рухнувший дом признан местными властями самостроем, и именно незаконная реконструкция могла стать одной из причин происшествия. Власти уже задержали девять человек, из них четверо, включая владельца здания, задержаны по обвинению в преступной халатности, пятеро — в предоставлении фальшивых документов.Предварительное расследование показало, что в середине апреля компания, занимающаяся инженерно-техническим контролем, выдала фальшивое заключение по итогам оценки безопасности в отношении гостиницы, расположенной на этажах с четвертого по шестой, которые были незаконно и самовольно достроены.
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в мире, китай, чанша, хунань, пекин
05:30 06.05.2022 (обновлено: 09:41 06.05.2022)
 
Число жертв обрушения здания в Китае выросло до 53 человек

СМИ: число погибших при обрушении здания в китайском городе Чанша выросло до 53 человек

© AFP 2022 / CNSОбрушение шестиэтажного здания в городе Чанша в провинции Хунань
Обрушение шестиэтажного здания в городе Чанша в провинции Хунань - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / CNS
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ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Число жертв обрушения здания в городе Чанша в провинции Хунань выросло до 53 человек, поисково-спасательные работы завершены, сообщает в Центральное телевидение Китая.
Ранее было известно о 26 погибших.
Шестиэтажное здание обрушилось 29 апреля. Там располагались магазины, предприятия общественного питания, а также небольшая гостиница. Власти 30 апреля сообщили, что под завалами оказались 23 человека, также стало известно о порядка 40 пропавших без вести.
Поисково-спасательная операция на месте происшествия была завершена, все оказавшиеся под завалами и пропавшие без вести люди были обнаружены. Спасатели смогли извлечь из-под завалов живыми 10 пострадавших, всем им оказана необходимая медицинская помощь.
Рухнувший дом признан местными властями самостроем, и именно незаконная реконструкция могла стать одной из причин происшествия. Власти уже задержали девять человек, из них четверо, включая владельца здания, задержаны по обвинению в преступной халатности, пятеро — в предоставлении фальшивых документов.

Предварительное расследование показало, что в середине апреля компания, занимающаяся инженерно-техническим контролем, выдала фальшивое заключение по итогам оценки безопасности в отношении гостиницы, расположенной на этажах с четвертого по шестой, которые были незаконно и самовольно достроены.
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В миреКитайЧаншаХунаньПекин
 
 
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