https://ria.ru/20220506/obrushenie-1787121523.html

Число жертв обрушения здания в Китае выросло до 53 человек

Число жертв обрушения здания в Китае выросло до 53 человек - РИА Новости, 06.05.2022

Число жертв обрушения здания в Китае выросло до 53 человек

Число жертв обрушения здания в городе Чанша в провинции Хунань выросло до 53 человек, поисково-спасательные работы завершены, сообщает в Центральное телевидение РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T05:30

2022-05-06T05:30

2022-05-06T09:41

в мире

китай

чанша

хунань

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ПЕКИН, 6 мая — РИА Новости. Число жертв обрушения здания в городе Чанша в провинции Хунань выросло до 53 человек, поисково-спасательные работы завершены, сообщает в Центральное телевидение Китая.Ранее было известно о 26 погибших.Шестиэтажное здание обрушилось 29 апреля. Там располагались магазины, предприятия общественного питания, а также небольшая гостиница. Власти 30 апреля сообщили, что под завалами оказались 23 человека, также стало известно о порядка 40 пропавших без вести.Поисково-спасательная операция на месте происшествия была завершена, все оказавшиеся под завалами и пропавшие без вести люди были обнаружены. Спасатели смогли извлечь из-под завалов живыми 10 пострадавших, всем им оказана необходимая медицинская помощь.Рухнувший дом признан местными властями самостроем, и именно незаконная реконструкция могла стать одной из причин происшествия. Власти уже задержали девять человек, из них четверо, включая владельца здания, задержаны по обвинению в преступной халатности, пятеро — в предоставлении фальшивых документов.Предварительное расследование показало, что в середине апреля компания, занимающаяся инженерно-техническим контролем, выдала фальшивое заключение по итогам оценки безопасности в отношении гостиницы, расположенной на этажах с четвертого по шестой, которые были незаконно и самовольно достроены.

https://ria.ru/20220322/katastrofa-1779472143.html

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в мире, китай, чанша, хунань, пекин