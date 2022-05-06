https://ria.ru/20220506/nevzorov-1787225404.html
Суд заочно арестовал Невзорова* по делу о распространении фейков о ВС
Суд заочно арестовал Невзорова* по делу о распространении фейков о ВС - РИА Новости, 06.05.2022
Суд заочно арестовал Невзорова* по делу о распространении фейков о ВС
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал журналиста Александра Невзорова*, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:20
2022-05-06T15:20
2022-05-06T15:57
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал журналиста Александра Невзорова*, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Невзорова* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.По данным суда, журналист объявлен в международный розыск. Тем не менее, на сайте Интерпола он не числится среди людей, на которых выдан международный ордер на арест.В марте центральный аппарат СК РФ завел на Невзорова* уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК, от 5 до 10 лет лишения свободы).По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram** и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК РФ тогда отмечали, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова.Минюст России 22 апреля внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов. Еще в марте источник сообщал РИА Новости, что Невзоров уехал за границу. Позднее его жена заявила, что он в Израиле и не планирует эмигрировать.* Признан в России СМИ-иноагентом.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://radiosputnik.ria.ru/20220504/nevzorov-1786786247.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, россия, facebook, израиль
15:20 06.05.2022 (обновлено: 15:57 06.05.2022)
Суд заочно арестовал Невзорова* по делу о распространении фейков о ВС
Суд в Москве заочно арестовал Невзорова по делу о распространении дезинформации об армии
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал журналиста Александра Невзорова*, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Невзорова* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
По данным суда, журналист объявлен в международный розыск. Тем не менее, на сайте Интерпола он не числится среди людей, на которых выдан международный ордер на арест.
В марте центральный аппарат СК РФ завел на Невзорова* уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК, от 5 до 10 лет лишения свободы).
По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram** и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.
Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК РФ тогда отмечали, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова.
Минюст России 22 апреля внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов. Еще в марте источник сообщал РИА Новости, что Невзоров уехал за границу. Позднее его жена заявила, что он в Израиле
и не планирует эмигрировать.
* Признан в России СМИ-иноагентом.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.