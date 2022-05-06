https://ria.ru/20220506/nevzorov-1787211400.html

СК попросил заочно арестовать Невзорова* по делу о фейках о ВС

СК попросил заочно арестовать Невзорова* по делу о фейках о ВС - РИА Новости, 06.05.2022

СК попросил заочно арестовать Невзорова* по делу о фейках о ВС

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Александра Невзорова*, которому вменяют распространение фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:36

2022-05-06T14:36

2022-05-06T15:03

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Александра Невзорова*, которому вменяют распространение фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде."Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Невзорова. Судебное заседание состоится сегодня", - рассказал собеседник агентства.По данным суда, журналист объявлен в международный розыск. Тем не менее на 14.40 мск на сайте Интерпола он не числится среди людей, на которых выдан международный ордер на арест.В марте на Невзорова* центральный аппарат СК РФ завел уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК, от 5 до 10 лет лишения свободы).По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram** и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК РФ тогда отмечали, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова.Минюст России 22 апреля внес Невзорова в реестр СМИ-иноагентов. Еще в марте источник сообщал РИА Новости, что Невзоров уехал за границу. Позднее его жена заявила, что он в Израиле и не планирует эмигрировать.*Признан в России СМИ-иноагентом**деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/roskomnadzor-1780329176.html

https://ria.ru/20220323/nevzorov-1779620003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, израиль, facebook