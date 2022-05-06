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СК попросил заочно арестовать Невзорова* по делу о фейках о ВС - РИА Новости, 06.05.2022
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СК попросил заочно арестовать Невзорова* по делу о фейках о ВС
СК попросил заочно арестовать Невзорова* по делу о фейках о ВС - РИА Новости, 06.05.2022
СК попросил заочно арестовать Невзорова* по делу о фейках о ВС
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Александра Невзорова*, которому вменяют распространение фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:36
2022-05-06T15:03
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Александра Невзорова*, которому вменяют распространение фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде."Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Невзорова. Судебное заседание состоится сегодня", - рассказал собеседник агентства.По данным суда, журналист объявлен в международный розыск. Тем не менее на 14.40 мск на сайте Интерпола он не числится среди людей, на которых выдан международный ордер на арест.В марте на Невзорова* центральный аппарат СК РФ завел уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК, от 5 до 10 лет лишения свободы).По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram** и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК РФ тогда отмечали, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова.Минюст России 22 апреля внес Невзорова в реестр СМИ-иноагентов. Еще в марте источник сообщал РИА Новости, что Невзоров уехал за границу. Позднее его жена заявила, что он в Израиле и не планирует эмигрировать.*Признан в России СМИ-иноагентом**деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://radiosputnik.ria.ru/20220327/roskomnadzor-1780329176.html
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происшествия, россия, израиль, facebook
14:36 06.05.2022 (обновлено: 15:03 06.05.2022)
 
СК попросил заочно арестовать Невзорова* по делу о фейках о ВС

Следствие попросило Басманный суд заочно арестовать журналиста Невзорова* по делу о фейках

© Фото : Лидия НевзороваЖурналист Александр Невзоров
Журналист Александр Невзоров - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : Лидия Невзорова
Журналист Александр Невзоров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Александра Невзорова*, которому вменяют распространение фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Невзорова. Судебное заседание состоится сегодня", - рассказал собеседник агентства.
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По данным суда, журналист объявлен в международный розыск. Тем не менее на 14.40 мск на сайте Интерпола он не числится среди людей, на которых выдан международный ордер на арест.
В марте на Невзорова* центральный аппарат СК РФ завел уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК, от 5 до 10 лет лишения свободы).
По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram** и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.
Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК РФ тогда отмечали, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова.
Минюст России 22 апреля внес Невзорова в реестр СМИ-иноагентов. Еще в марте источник сообщал РИА Новости, что Невзоров уехал за границу. Позднее его жена заявила, что он в Израиле и не планирует эмигрировать.
*Признан в России СМИ-иноагентом
**деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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