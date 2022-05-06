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Националисты применяли в Мариуполе дальнобойные снайперские патроны НАТО - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/natsionalisty-1787231325.html
Националисты применяли в Мариуполе дальнобойные снайперские патроны НАТО
Националисты применяли в Мариуполе дальнобойные снайперские патроны НАТО - РИА Новости, 06.05.2022
Националисты применяли в Мариуполе дальнобойные снайперские патроны НАТО
Украинские националисты при обороне завода имени "Ильича" в Мариуполе применяли дальнобойные натовские патроны для снайперских винтовок. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:38
2022-05-06T15:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
ситуация в днр и лнр
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Украинские националисты при обороне завода имени "Ильича" в Мариуполе применяли дальнобойные натовские патроны для снайперских винтовок.На верхних этажах одного из корпусов завода корреспондент РИА Новости обнаружил гильзу от патрона для снайперской винтовки, стоящей на вооружении ряда стран-членов НАТО. Маркировка найденной на верхнем этаже административного корпуса гильзы соответствует винтовочному патрону .338 Lapua Magnum.Данный боеприпас был разработан в Великобритании в 1980-х годах в качестве дальнобойного патрона для военных снайперов. Он широко применялся в войнах в Ираке и в Афганистане. В частности, он подходит для стрельбы из принятой на вооружение в армии Великобритании в 1996 году снайперской винтовки Accuracy International AWM.Помимо Великобритании, такие винтовки находятся на вооружении армий Германии, Нидерландов, Норвегии и Южной Кореи. Такой же патрон .338 Lapua Magnum используется в широко распространенной в странах НАТО финской винтовке Sako TRG и других образцах специального стрелкового вооружения североатлантического альянса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786918557.html
https://ria.ru/20220505/oon-1787103390.html
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в мире, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, ситуация в днр и лнр, мариуполь
15:38 06.05.2022
 
Националисты применяли в Мариуполе дальнобойные снайперские патроны НАТО

При обороне завода имени "Ильича" в Мариуполе боевики применяли дальнобойные патроны НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident
Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Украинские националисты при обороне завода имени "Ильича" в Мариуполе применяли дальнобойные натовские патроны для снайперских винтовок.
На верхних этажах одного из корпусов завода корреспондент РИА Новости обнаружил гильзу от патрона для снайперской винтовки, стоящей на вооружении ряда стран-членов НАТО. Маркировка найденной на верхнем этаже административного корпуса гильзы соответствует винтовочному патрону .338 Lapua Magnum.
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Данный боеприпас был разработан в Великобритании в 1980-х годах в качестве дальнобойного патрона для военных снайперов. Он широко применялся в войнах в Ираке и в Афганистане. В частности, он подходит для стрельбы из принятой на вооружение в армии Великобритании в 1996 году снайперской винтовки Accuracy International AWM.
Помимо Великобритании, такие винтовки находятся на вооружении армий Германии, Нидерландов, Норвегии и Южной Кореи. Такой же патрон .338 Lapua Magnum используется в широко распространенной в странах НАТО финской винтовке Sako TRG и других образцах специального стрелкового вооружения североатлантического альянса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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