https://ria.ru/20220506/nato-1787248164.html

В США рассказали, как изменится Европа после нового расширения НАТО

В США рассказали, как изменится Европа после нового расширения НАТО - РИА Новости, 06.05.2022

В США рассказали, как изменится Европа после нового расширения НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО перекроит карту Европы, пишет американский политолог Энн Слотер в статье для Financial Times. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:17

2022-05-06T16:17

2022-05-06T17:23

политика

россия

европа

финляндия

нато

швеция

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО перекроит карту Европы, пишет американский политолог Энн Слотер в статье для Financial Times.Как отметила автор, в предыдущем столетии Европа делилась на два идеологически разных лагеря. В одном из них строили капитализм, а в другом — коммунизм. На линии разграничения биполярного мира стояли войска НАТО и Советская армия. По мнению Слотер, это деление следует оставить в прошлом, а Россия должна стать частью Европейского континента.Выйти из сложившейся в регионе ситуации можно только с помощью интенсивного экономического сотрудничества и развития институтов безопасности. В конечном итоге все страны Европы, включая Россию, должны стать единым пространством, заключила обозреватель.Финляндия и Швеция допустили возможность отказа от нейтрального статуса и вступления в Североатлантический альянс после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава организации Йенс Столтенберг пообещал обеспечить этим государствам ускоренный процесс принятия в блок, а постпред США при НАТО Джулианн Смит выразила надежду на то, что решение о присоединении будет принято в ближайшие "месяцы и недели".В России не раз подчеркивали, что альянс стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия военного объединения не принесет большей безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220501/nato-1786497152.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/nato-1787169802.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, европа, финляндия, нато, швеция