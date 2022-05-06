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В США рассказали, как изменится Европа после нового расширения НАТО - РИА Новости, 06.05.2022
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В США рассказали, как изменится Европа после нового расширения НАТО
В США рассказали, как изменится Европа после нового расширения НАТО - РИА Новости, 06.05.2022
В США рассказали, как изменится Европа после нового расширения НАТО
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО перекроит карту Европы, пишет американский политолог Энн Слотер в статье для Financial Times. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:17
2022-05-06T17:23
политика
россия
европа
финляндия
нато
швеция
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО перекроит карту Европы, пишет американский политолог Энн Слотер в статье для Financial Times.Как отметила автор, в предыдущем столетии Европа делилась на два идеологически разных лагеря. В одном из них строили капитализм, а в другом — коммунизм. На линии разграничения биполярного мира стояли войска НАТО и Советская армия. По мнению Слотер, это деление следует оставить в прошлом, а Россия должна стать частью Европейского континента.Выйти из сложившейся в регионе ситуации можно только с помощью интенсивного экономического сотрудничества и развития институтов безопасности. В конечном итоге все страны Европы, включая Россию, должны стать единым пространством, заключила обозреватель.Финляндия и Швеция допустили возможность отказа от нейтрального статуса и вступления в Североатлантический альянс после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава организации Йенс Столтенберг пообещал обеспечить этим государствам ускоренный процесс принятия в блок, а постпред США при НАТО Джулианн Смит выразила надежду на то, что решение о присоединении будет принято в ближайшие "месяцы и недели".В России не раз подчеркивали, что альянс стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия военного объединения не принесет большей безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220501/nato-1786497152.html
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политика, россия, европа, финляндия, нато, швеция
16:17 06.05.2022 (обновлено: 17:23 06.05.2022)
 
В США рассказали, как изменится Европа после нового расширения НАТО

FT: вступление Финляндии и Швеции в НАТО углубит разногласия и перекроит карту Европы

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Thomas MortАмериканские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Thomas Mort
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО перекроит карту Европы, пишет американский политолог Энн Слотер в статье для Financial Times.
"Принятие этих стран в военный альянс <…> углубит разногласия XX века и помешает реализовать более смелые и отважные идеи о том, как достичь мира и процветания в XXI веке", — предположила эксперт.
Как отметила автор, в предыдущем столетии Европа делилась на два идеологически разных лагеря. В одном из них строили капитализм, а в другом — коммунизм. На линии разграничения биполярного мира стояли войска НАТО и Советская армия. По мнению Слотер, это деление следует оставить в прошлом, а Россия должна стать частью Европейского континента.
Выйти из сложившейся в регионе ситуации можно только с помощью интенсивного экономического сотрудничества и развития институтов безопасности. В конечном итоге все страны Европы, включая Россию, должны стать единым пространством, заключила обозреватель.
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Финляндия и Швеция допустили возможность отказа от нейтрального статуса и вступления в Североатлантический альянс после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава организации Йенс Столтенберг пообещал обеспечить этим государствам ускоренный процесс принятия в блок, а постпред США при НАТО Джулианн Смит выразила надежду на то, что решение о присоединении будет принято в ближайшие "месяцы и недели".
В России не раз подчеркивали, что альянс стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия военного объединения не принесет большей безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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